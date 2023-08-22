На предприятиях «Курганмашзавода» ищут создателей боевых машин. Список

23 августа 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Предприятиям «Курганмашзавода» требуются работники для создания бронетехники Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» На оборонном предприятии «Курганмашзавод» и его дочерних компаниях ищут работников для создания боевых машин десанта (БМД) в рамках гособоронзаказа. Информация об этом размещена в telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. «Мы продолжаем наращивать выпуск и поставки десантируемой техники. Хочешь создавать БМД для крылатой пехоты и другие виды бронемашин? Тогда стань частью наших дружных коллективов! Заводы „Высокоточных комплексов“ ждут тебя в разных уголках нашей великой и необъятной страны», — сообщили в пресс-службе холдинга. Предприятия, на которых создают и ремонтируют БМД: ПАО «Курганмашзавод»;

Филиал «Курганмашзавода» в Волгограде;

АО «144 Бронетанковый ремонтный завод» в Екатеринбурге;

АО «163 Бронетанковый ремонтный завод» в станице Кущевская Краснодарского края;

АО «560 Бронетанковых ремонтный завод в селе Возжаевка Амурской области;

АО «103 Арсенал» в Саранске. Ранее URA.RU писало, что на курганском военном заводе требуются электрогазосварщики. Сотрудникам готовы платить зарплату от 140 тысяч рублей. Также сообщалось, что дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга набирает ремонтников БМП и БТР на зарплату от 150 тысяч рублей. На амурской дочке КМЗ ищут испытателей танков и самоходных установок. Работникам ремзавода готовы платить от 100 тысяч рублей.

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» и его дочерних компаниях ищут работников для создания боевых машин десанта (БМД) в рамках гособоронзаказа. Информация об этом размещена в telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. «Мы продолжаем наращивать выпуск и поставки десантируемой техники. Хочешь создавать БМД для крылатой пехоты и другие виды бронемашин? Тогда стань частью наших дружных коллективов! Заводы „Высокоточных комплексов“ ждут тебя в разных уголках нашей великой и необъятной страны», — сообщили в пресс-службе холдинга. Предприятия, на которых создают и ремонтируют БМД: Ранее URA.RU писало, что на курганском военном заводе требуются электрогазосварщики. Сотрудникам готовы платить зарплату от 140 тысяч рублей. Также сообщалось, что дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга набирает ремонтников БМП и БТР на зарплату от 150 тысяч рублей. На амурской дочке КМЗ ищут испытателей танков и самоходных установок. Работникам ремзавода готовы платить от 100 тысяч рублей.