22 августа 2023

На предприятиях «Курганмашзавода» ищут создателей боевых машин. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, бтр, бмп, техника, бмд, завод, рабочие, конвейер, stock
Предприятиям «Курганмашзавода» требуются работники для создания бронетехники Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» и его дочерних компаниях ищут работников для создания боевых машин десанта (БМД) в рамках гособоронзаказа. Информация об этом размещена в telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

«Мы продолжаем наращивать выпуск и поставки десантируемой техники. Хочешь создавать БМД для крылатой пехоты и другие виды бронемашин? Тогда стань частью наших дружных коллективов! Заводы „Высокоточных комплексов“ ждут тебя в разных уголках нашей великой и необъятной страны», — сообщили в пресс-службе холдинга.

Предприятия, на которых создают и ремонтируют БМД:

  • ПАО «Курганмашзавод»;
  • Филиал «Курганмашзавода» в Волгограде;
  • АО «144 Бронетанковый ремонтный завод» в Екатеринбурге;
  • АО «163 Бронетанковый ремонтный завод» в станице Кущевская Краснодарского края;
  • АО «560 Бронетанковых ремонтный завод в селе Возжаевка Амурской области;
  • АО «103 Арсенал» в Саранске.

Ранее URA.RU писало, что на курганском военном заводе требуются электрогазосварщики. Сотрудникам готовы платить зарплату от 140 тысяч рублей. Также сообщалось, что дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга набирает ремонтников БМП и БТР на зарплату от 150 тысяч рублей. На амурской дочке КМЗ ищут испытателей танков и самоходных установок. Работникам ремзавода готовы платить от 100 тысяч рублей.

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На оборонном предприятии «Курганмашзавод» и его дочерних компаниях ищут работников для создания боевых машин десанта (БМД) в рамках гособоронзаказа. Информация об этом размещена в telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. «Мы продолжаем наращивать выпуск и поставки десантируемой техники. Хочешь создавать БМД для крылатой пехоты и другие виды бронемашин? Тогда стань частью наших дружных коллективов! Заводы „Высокоточных комплексов“ ждут тебя в разных уголках нашей великой и необъятной страны», — сообщили в пресс-службе холдинга. Предприятия, на которых создают и ремонтируют БМД: Ранее URA.RU писало, что на курганском военном заводе требуются электрогазосварщики. Сотрудникам готовы платить зарплату от 140 тысяч рублей. Также сообщалось, что дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга набирает ремонтников БМП и БТР на зарплату от 150 тысяч рублей. На амурской дочке КМЗ ищут испытателей танков и самоходных установок. Работникам ремзавода готовы платить от 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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