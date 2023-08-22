На оборонном предприятии «Курганмашзавод» и его дочерних компаниях ищут работников для создания боевых машин десанта (БМД) в рамках гособоронзаказа. Информация об этом размещена в telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.
«Мы продолжаем наращивать выпуск и поставки десантируемой техники. Хочешь создавать БМД для крылатой пехоты и другие виды бронемашин? Тогда стань частью наших дружных коллективов! Заводы „Высокоточных комплексов“ ждут тебя в разных уголках нашей великой и необъятной страны», — сообщили в пресс-службе холдинга.
Предприятия, на которых создают и ремонтируют БМД:
- ПАО «Курганмашзавод»;
- Филиал «Курганмашзавода» в Волгограде;
- АО «144 Бронетанковый ремонтный завод» в Екатеринбурге;
- АО «163 Бронетанковый ремонтный завод» в станице Кущевская Краснодарского края;
- АО «560 Бронетанковых ремонтный завод в селе Возжаевка Амурской области;
- АО «103 Арсенал» в Саранске.
Ранее URA.RU писало, что на курганском военном заводе требуются электрогазосварщики. Сотрудникам готовы платить зарплату от 140 тысяч рублей. Также сообщалось, что дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга набирает ремонтников БМП и БТР на зарплату от 150 тысяч рублей. На амурской дочке КМЗ ищут испытателей танков и самоходных установок. Работникам ремзавода готовы платить от 100 тысяч рублей.
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