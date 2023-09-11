В аэропорту Челябинска почти на сутки задержали рейс в Сочи

Почти 150 пассажиров не смогли улететь из Челябинска в Сочи
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт, багаж, путешествие, пассажир, чемодан, аэропорт игорь курчатов
Рейс 905 из Челябинска в Сочи задерживается на 18 часов Фото:

Почти 150 пассажиров не смогли улететь из Челябинска в Сочи 11 сентября. Рейс задерживается почти на сутки, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту Челябинска 11 сентября произошла задержка рейса 905 по маршруту Челябинск-Сочи авиакомпании Nordstar. Время вылета по расписанию — 16:10. Планируемое время вылета — 12 сентября в 9:20. На рейс зарегистрировано 145 пассажиров, из них 21 несовершеннолетний», — пояснили в ведомстве.

Там также добавили, что причиной задержки стало позднее прибытие самолета. Сейчас 25 пассажиров разместили в гостинице «Аэропорт», прокуратура контролирует оказание положенного в таких случаях комплекса услуг.

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Почти 150 пассажиров не смогли улететь из Челябинска в Сочи 11 сентября. Рейс задерживается почти на сутки, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В аэропорту Челябинска 11 сентября произошла задержка рейса 905 по маршруту Челябинск-Сочи авиакомпании Nordstar. Время вылета по расписанию — 16:10. Планируемое время вылета — 12 сентября в 9:20. На рейс зарегистрировано 145 пассажиров, из них 21 несовершеннолетний», — пояснили в ведомстве. Там также добавили, что причиной задержки стало позднее прибытие самолета. Сейчас 25 пассажиров разместили в гостинице «Аэропорт», прокуратура контролирует оказание положенного в таких случаях комплекса услуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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