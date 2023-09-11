В аэропорту Челябинска почти на сутки задержали рейс в Сочи

Почти 150 пассажиров не смогли улететь из Челябинска в Сочи

Рейс 905 из Челябинска в Сочи задерживается на 18 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти 150 пассажиров не смогли улететь из Челябинска в Сочи 11 сентября. Рейс задерживается почти на сутки, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту Челябинска 11 сентября произошла задержка рейса 905 по маршруту Челябинск-Сочи авиакомпании Nordstar. Время вылета по расписанию — 16:10. Планируемое время вылета — 12 сентября в 9:20. На рейс зарегистрировано 145 пассажиров, из них 21 несовершеннолетний», — пояснили в ведомстве.

Там также добавили, что причиной задержки стало позднее прибытие самолета. Сейчас 25 пассажиров разместили в гостинице «Аэропорт», прокуратура контролирует оказание положенного в таких случаях комплекса услуг.