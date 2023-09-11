Футболист «Ювентуса» Погба сдал положительный допинг-тест

11 сентября 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

Поль Погба во время матча, после которого у него взяли допинг-тест, не вышел на поле Фото: TASS / IMAGO/ Giuseppe Maffia Допинг-тест, которые сдал французский футболист «Ювентуса» Поль Погба, показал положительный результат. Таким образом спортсмена могут дисквалифицировать из спорта на четыре года, передают итальянские СМИ. «Поль Погба дал бы положительный результат на допинг-контроль, проведенный после матча первого тура чемпионата между „Удинезе“ и „Ювентусом“, в котором победила последняя команда. В крови спортсмена было найдено вещество тестостерон», — передает La Gazzetta dello Sport . Таким образом спортсмен может покинуть футбол на четыре года. Во время матча, который был 20 августа, Погба даже не вышел на поле. Погба пропустил большую часть игр прошлого сезона из-за травм. Он участвовал только в 10 встречах. Ювентус подписал контракт со спортсменом до 2026 года. Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года.

Допинг-тест, которые сдал французский футболист «Ювентуса» Поль Погба, показал положительный результат. Таким образом спортсмена могут дисквалифицировать из спорта на четыре года, передают итальянские СМИ. «Поль Погба дал бы положительный результат на допинг-контроль, проведенный после матча первого тура чемпионата между „Удинезе“ и „Ювентусом“, в котором победила последняя команда. В крови спортсмена было найдено вещество тестостерон», — передает La Gazzetta dello Sport. Таким образом спортсмен может покинуть футбол на четыре года. Во время матча, который был 20 августа, Погба даже не вышел на поле. Погба пропустил большую часть игр прошлого сезона из-за травм. Он участвовал только в 10 встречах. Ювентус подписал контракт со спортсменом до 2026 года. Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года.