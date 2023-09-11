ФСБ обнаружила в ресторанах Москвы 8 тонн нелегального краба

11 сентября 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

ФСБ выявила нелегальную продажу краба в московских ресторанах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве следователи ФСБ выявили нелегальный сбыт более восьми тонн краба в столичных ресторанах. Ущерб государству из-за составил порядка 50 миллионов рублей. «В настоящий момент следователями допрошены больше десятка сотрудников и директоров столичных ресторанов, чью незаконную деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов. <…> Назначены различные экспертизы, а также устанавливаются лица, причастные к сбыту краба», — передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уточняется, что в заведения незаконно было продано больше восьми тонн краба. Правоохранители заявили, что ущерб составил около 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье он незаконном сбыте, хранении или перевозке продукции группой лиц по предварительному сговору. Пока не установленные фигуранты дела рискуют получить до шести лет лишения свободы. Также следствие установило, что у части ресторанов были «сомнительные» поставщики морепродуктов, не прошедшие проверку Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». С помощью этого реестра отслеживают место добычи продукции, а также тех, кто занимался ее перевозкой.

В Москве следователи ФСБ выявили нелегальный сбыт более восьми тонн краба в столичных ресторанах. Ущерб государству из-за составил порядка 50 миллионов рублей. «В настоящий момент следователями допрошены больше десятка сотрудников и директоров столичных ресторанов, чью незаконную деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов. <…> Назначены различные экспертизы, а также устанавливаются лица, причастные к сбыту краба», — передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уточняется, что в заведения незаконно было продано больше восьми тонн краба. Правоохранители заявили, что ущерб составил около 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье он незаконном сбыте, хранении или перевозке продукции группой лиц по предварительному сговору. Пока не установленные фигуранты дела рискуют получить до шести лет лишения свободы. Также следствие установило, что у части ресторанов были «сомнительные» поставщики морепродуктов, не прошедшие проверку Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». С помощью этого реестра отслеживают место добычи продукции, а также тех, кто занимался ее перевозкой.