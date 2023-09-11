11 сентября 2023

Cumhuriyet: США провоцировали открыть антироссийский фронт на Кавказе

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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, сувениры, сувенирная лавка, уличная торговля, грузинский флаг
США планировали открыть антироссийский фронт на Кавказе в Грузии, сообщает Cumhuriyet Фото:

США перед конфликтом на Украине хотели отрыть антироссийский фронт на Кавказе. Ради этого бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили отправляли в Тбилиси. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet.

«США с самого начала хотели открыть фронт против России со стороны Кавказа, помимо Украины. Собственно, за четыре месяца до начала конфликта на Украине Михаила Саакашвили с этой целью отправили в Грузию, но успеха он не добился», — говорится в материале.

Планировалось, что конфликт на Кавказе станет дополнительной нагрузкой на Россию. Однако после начала конфликта на Украине в Тбилиси отметили, что второго фронта не будет. «Пока мы у власти, мы не допустим здесь второго фронта», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Конфликт между Россией и Грузией связан с территориальными претензиями в отношении Абхазии и Южной Осетии, которые в Тбилиси считают частью своей территории. Ранее представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе сообщал, что Москва и Тбилиси пока не готовы восстановить отношения.

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США перед конфликтом на Украине хотели отрыть антироссийский фронт на Кавказе. Ради этого бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили отправляли в Тбилиси. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet. «США с самого начала хотели открыть фронт против России со стороны Кавказа, помимо Украины. Собственно, за четыре месяца до начала конфликта на Украине Михаила Саакашвили с этой целью отправили в Грузию, но успеха он не добился», — говорится в материале. Планировалось, что конфликт на Кавказе станет дополнительной нагрузкой на Россию. Однако после начала конфликта на Украине в Тбилиси отметили, что второго фронта не будет. «Пока мы у власти, мы не допустим здесь второго фронта», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Конфликт между Россией и Грузией связан с территориальными претензиями в отношении Абхазии и Южной Осетии, которые в Тбилиси считают частью своей территории. Ранее представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе сообщал, что Москва и Тбилиси пока не готовы восстановить отношения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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