Cumhuriyet: США провоцировали открыть антироссийский фронт на Кавказе

США перед конфликтом на Украине хотели отрыть антироссийский фронт на Кавказе. Ради этого бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили отправляли в Тбилиси. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet.
«США с самого начала хотели открыть фронт против России со стороны Кавказа, помимо Украины. Собственно, за четыре месяца до начала конфликта на Украине Михаила Саакашвили с этой целью отправили в Грузию, но успеха он не добился», —
Планировалось, что конфликт на Кавказе станет дополнительной нагрузкой на Россию. Однако после начала конфликта на Украине в Тбилиси отметили, что второго фронта не будет. «Пока мы у власти, мы не допустим здесь второго фронта», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Конфликт между Россией и Грузией связан с территориальными претензиями в отношении Абхазии и Южной Осетии, которые в Тбилиси считают частью своей территории. Ранее представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе сообщал, что Москва и Тбилиси пока не готовы восстановить отношения.
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