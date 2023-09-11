11 сентября 2023

В ХМАО толпа подростков сломала позвоночник 10-летней школьнице

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Построение стройотрядов. Курган, школьницы, закрытое лицо, девочка с рюкзаком
У девочки перелом шестого позвонка Фото:

В Нефтеюганске группа подростков избила 10-летнюю девочку и сломала ей позвоночник. Об этом URA.RU сообщила мама девочки.

«Врач сказал, что у дочки перелом шестого позвонка первой степени. Кто конкретно эти дети, мы не знаем. Говорят, что толкнули. Но сейчас я ищу женщину, которая видела весь конфликт. Она живет рядом, в доме, где все произошло. Она и остановила избиение моей дочери, когда вышла на улицу», — сообщила югорчанка.

Женщина уже обратилась в полицию. При этом сообщает, что дочка почему-то передумала давать показания на подростков, которые ее избили. В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте 18-летний юноша избил двух школьников из-за ревности. Юноше не понравилось, что его знакомая переписывается в мессенджере с другом.

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В Нефтеюганске группа подростков избила 10-летнюю девочку и сломала ей позвоночник. Об этом URA.RU сообщила мама девочки. «Врач сказал, что у дочки перелом шестого позвонка первой степени. Кто конкретно эти дети, мы не знаем. Говорят, что толкнули. Но сейчас я ищу женщину, которая видела весь конфликт. Она живет рядом, в доме, где все произошло. Она и остановила избиение моей дочери, когда вышла на улицу», — сообщила югорчанка. Женщина уже обратилась в полицию. При этом сообщает, что дочка почему-то передумала давать показания на подростков, которые ее избили. В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте 18-летний юноша избил двух школьников из-за ревности. Юноше не понравилось, что его знакомая переписывается в мессенджере с другом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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