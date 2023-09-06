В Сургуте 18-летний юноша избил двух школьников из-за ревности

07 сентября 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Родители сообщили, что это не первый случай агрессии мигранта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте 18-летний юноша избил 15-летнего подростка и 16-летнюю девушку из-за ревности. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города. «Юноша заметил, что его знакомая с кем-то переписывается. Он забрал у нее телефон, просмотрел переписку и позвал соперника поговорить. После чего разбил ее мобильный, а саму девушку избил. Позже он расправился и с 15-летним соперником, с которым переписывалась школьница. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Родители подростков написали на обидчика заявление в полицию», — сообщил собеседник. В полиции сообщили журналисту агентства, что на юношу написано три заявления. «По данному факту проводится проверка. Выясняются все детали произошедшего», — сообщили в УМВД Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мигранты вымогают у школьников деньги и телефоны. Жители сообщили, что вооруженные этнические банды занимаются рэкетом: вымогают деньги, отбирают личные вещи, угрожая пистолетом.

В Сургуте 18-летний юноша избил 15-летнего подростка и 16-летнюю девушку из-за ревности. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города. «Юноша заметил, что его знакомая с кем-то переписывается. Он забрал у нее телефон, просмотрел переписку и позвал соперника поговорить. После чего разбил ее мобильный, а саму девушку избил. Позже он расправился и с 15-летним соперником, с которым переписывалась школьница. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Родители подростков написали на обидчика заявление в полицию», — сообщил собеседник. В полиции сообщили журналисту агентства, что на юношу написано три заявления. «По данному факту проводится проверка. Выясняются все детали произошедшего», — сообщили в УМВД Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мигранты вымогают у школьников деньги и телефоны. Жители сообщили, что вооруженные этнические банды занимаются рэкетом: вымогают деньги, отбирают личные вещи, угрожая пистолетом.