11 сентября 2023
10 сентября 2023

В ЯНАО три человека чуть не задохнулись на ночном пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, пожар, последствия пожара, кухня, поврежденная квартира
В Ноябрьске при пожаре на кухне три человека отравились угарным газом (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) ночью 12 сентября произошло возгорание в многоквартирном доме по улице Холмогорская. Жильцы справились с огнем своими силами, но трое пострадали от отравления угарным газом, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«В Ноябрьске 12 сентября произошло возгорание по адресу Холмогорская, 80. Огонь был потушен до прибытия пожарных, но три человека получили отравление продуктами горения», — сообщили в ведомстве корреспонденту агентства.

По данным telegram-канала «NSK» пострадал 49-летний мужчина, 45-летняя женщина и 14-летний подросток. Предварительной причиной пожара указывается аварийный режим работы электроприборов.

Дознаватели ГУ МЧС работают на месте происшествия. Точная причина пожара выясняется.

Корреспондент агентства направил запрос о состоянии здоровья пострадавших в пресс-службу окружного департамента здравоохранения. Ответ ожидается.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) ночью 12 сентября произошло возгорание в многоквартирном доме по улице Холмогорская. Жильцы справились с огнем своими силами, но трое пострадали от отравления угарным газом, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «В Ноябрьске 12 сентября произошло возгорание по адресу Холмогорская, 80. Огонь был потушен до прибытия пожарных, но три человека получили отравление продуктами горения», — сообщили в ведомстве корреспонденту агентства. По данным telegram-канала «NSK» пострадал 49-летний мужчина, 45-летняя женщина и 14-летний подросток. Предварительной причиной пожара указывается аварийный режим работы электроприборов. Дознаватели ГУ МЧС работают на месте происшествия. Точная причина пожара выясняется. Корреспондент агентства направил запрос о состоянии здоровья пострадавших в пресс-службу окружного департамента здравоохранения. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...