В ЯНАО три человека чуть не задохнулись на ночном пожаре

В Ноябрьске (ЯНАО) ночью 12 сентября произошло возгорание в многоквартирном доме по улице Холмогорская. Жильцы справились с огнем своими силами, но трое пострадали от отравления угарным газом, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
«В Ноябрьске 12 сентября произошло возгорание по адресу Холмогорская, 80. Огонь был потушен до прибытия пожарных, но три человека получили отравление продуктами горения», — сообщили в ведомстве корреспонденту агентства.
По данным telegram-канала «NSK» пострадал 49-летний мужчина, 45-летняя женщина и 14-летний подросток. Предварительной причиной пожара указывается аварийный режим работы электроприборов.
Дознаватели ГУ МЧС работают на месте происшествия. Точная причина пожара выясняется.
Корреспондент агентства направил запрос о состоянии здоровья пострадавших в пресс-службу окружного департамента здравоохранения. Ответ ожидается.
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