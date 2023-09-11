11 сентября 2023

Пермяки хвастаются огромными помидорами, которые вырастили. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения агрокомплекса в Кашире. Москва, ящики, помидоры, томаты
Вес некоторых помидоров превышает 500 граммов Фото:

Жители Пермского края делятся размером помидоров, которые им удалось вырастить за прошедшее лето. Фотографии урожая пермяки публикуют в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«Кажется у нас новые рекордсмены от пермяков. Как вам килограммовые помидоры», — подписаны фотографии в telegram-канале.

В комментариях подписчики положительно отреагировали на выросший урожай. «Здорово», — обрадовалась за садоводов пермячка Юлия. «Как круто», — поддержала ее жительница региона с ником Liska.

Помидор весом почти в килограмм
Помидор весом почти в килограмм
Плод размером с кухонные весы
Плод размером с кухонные весы

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Жители Пермского края делятся размером помидоров, которые им удалось вырастить за прошедшее лето. Фотографии урожая пермяки публикуют в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Кажется у нас новые рекордсмены от пермяков. Как вам килограммовые помидоры», — подписаны фотографии в telegram-канале. В комментариях подписчики положительно отреагировали на выросший урожай. «Здорово», — обрадовалась за садоводов пермячка Юлия. «Как круто», — поддержала ее жительница региона с ником Liska.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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