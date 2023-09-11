Вес некоторых помидоров превышает 500 граммов
Жители Пермского края делятся размером помидоров, которые им удалось вырастить за прошедшее лето. Фотографии урожая пермяки публикуют в telegram-канале «Пермь с огоньком».
«Кажется у нас новые рекордсмены от пермяков. Как вам килограммовые помидоры», — подписаны фотографии в telegram-канале.
В комментариях подписчики положительно отреагировали на выросший урожай. «Здорово», — обрадовалась за садоводов пермячка Юлия. «Как круто», — поддержала ее жительница региона с ником Liska.
Помидор весом почти в килограмм
Плод размером с кухонные весы
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