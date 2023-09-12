Путин призвал договориться с бизнесом, чтобы оставить его в РФ

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Россия не может наступать на одни и те же грабли, заявил Владимир Путин Фото:

Чтобы бизнес остался в России, с ним нужно договориться. Такую точку зрения выразил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

«Мы должны договориться с бизнесом, что здесь надежнее работать», — сказал Путин. Трансляция доступна на телеканале «Россия 24». По его словам, стране не нужно наступать на одни и те же грабли.

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Чтобы бизнес остался в России, с ним нужно договориться. Такую точку зрения выразил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. «Мы должны договориться с бизнесом, что здесь надежнее работать», — сказал Путин. Трансляция доступна на телеканале «Россия 24». По его словам, стране не нужно наступать на одни и те же грабли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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