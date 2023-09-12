Путин впервые отреагировал на крушение аппарата «Луна-25»

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что в Космосе сложная и ответственная работа Фото:

В России продолжится работа по отправке станций в Космос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Он выразил сожаление, что не состоялось прилунение станции «Луна-25».

«У нас не просто наработки, а отличные компетенции. Жаль, что прилунение [аппарата Луна-25] не состоялось, но программу мы не завершили, будем работать дальше», — заявил Путин. По его словам, в Космосе очень сложная и ответственная работа. Выступление президента транслируется на телеканале «Россия-24».

В августе Россия впервые за 50 лет запустила космическую станцию «Луна-25».Ее запуск означал прорыв в развитии космонавтики, передает «Дни.ру». Однако она столкнулась с Луной после перехода на нерасчетную орбиту.

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В России продолжится работа по отправке станций в Космос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Он выразил сожаление, что не состоялось прилунение станции «Луна-25». «У нас не просто наработки, а отличные компетенции. Жаль, что прилунение [аппарата Луна-25] не состоялось, но программу мы не завершили, будем работать дальше», — заявил Путин. По его словам, в Космосе очень сложная и ответственная работа. Выступление президента транслируется на телеканале «Россия-24». В августе Россия впервые за 50 лет запустила космическую станцию «Луна-25».Ее запуск означал прорыв в развитии космонавтики, передает «Дни.ру». Однако она столкнулась с Луной после перехода на нерасчетную орбиту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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