Путин впервые отреагировал на крушение аппарата «Луна-25»

В России продолжится работа по отправке станций в Космос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Он выразил сожаление, что не состоялось прилунение станции «Луна-25».
«У нас не просто наработки, а отличные компетенции. Жаль, что прилунение [аппарата Луна-25] не состоялось, но программу мы не завершили, будем работать дальше», — заявил Путин. По его словам, в Космосе очень сложная и ответственная работа. Выступление президента транслируется на телеканале «Россия-24».
В августе Россия впервые за 50 лет запустила космическую станцию «Луна-25».Ее запуск означал прорыв в развитии космонавтики, передает «Дни.ру». Однако она столкнулась с Луной после перехода на нерасчетную орбиту.
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