Стала известна возможная причина крушения «Луны-25»

РИА Новости: «Луна-25» могла рухнуть из-за поломки измерителя ускорения
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Михаил Мишустин на НПО им. Лавочкина. Москва, сборка, спутник, производство, нпо лавочкина, луна-25
Названа возможная причина крушения лунной станции Фото:

Одной из вероятных причин крушения российской станции «Луна-25» могла стать неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л». До этого момента прибор не проходил испытания в космосе, сообщил источник.

«Да, может», — ответил собеседник РИА Новости на вопрос о том, может ли стать неисправность прибора причиной крушения. Источник агентства добавил, что «Биус-Л» определяет положение станции в пространстве и помогает устанавливать скорость полета, передавая данные на компьютер.

Сбой в работе навигационного прибора является одной из возможных причин крушения спутника. Окончательное решение вынесет аварийная комиссия, говорит источник агентства.

В августе Россия впервые за 50 лет запустила космическую станцию «Луна-25». Она столкнулась с Луной после перехода на нерасчетную орбиту.

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Одной из вероятных причин крушения российской станции «Луна-25» могла стать неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л». До этого момента прибор не проходил испытания в космосе, сообщил источник. «Да, может», — ответил собеседник РИА Новости на вопрос о том, может ли стать неисправность прибора причиной крушения. Источник агентства добавил, что «Биус-Л» определяет положение станции в пространстве и помогает устанавливать скорость полета, передавая данные на компьютер. Сбой в работе навигационного прибора является одной из возможных причин крушения спутника. Окончательное решение вынесет аварийная комиссия, говорит источник агентства. В августе Россия впервые за 50 лет запустила космическую станцию «Луна-25». Она столкнулась с Луной после перехода на нерасчетную орбиту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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