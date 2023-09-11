Стала известна возможная причина крушения «Луны-25»

РИА Новости: «Луна-25» могла рухнуть из-за поломки измерителя ускорения

Названа возможная причина крушения лунной станции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одной из вероятных причин крушения российской станции «Луна-25» могла стать неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л». До этого момента прибор не проходил испытания в космосе, сообщил источник.

«Да, может», — ответил собеседник РИА Новости на вопрос о том, может ли стать неисправность прибора причиной крушения. Источник агентства добавил, что «Биус-Л» определяет положение станции в пространстве и помогает устанавливать скорость полета, передавая данные на компьютер.

Сбой в работе навигационного прибора является одной из возможных причин крушения спутника. Окончательное решение вынесет аварийная комиссия, говорит источник агентства.

В августе Россия впервые за 50 лет запустила космическую станцию «Луна-25». Она столкнулась с Луной после перехода на нерасчетную орбиту.