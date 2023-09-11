Облизбирком признал выборы губернатора Тюменской области состоявшимися

12 сентября 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Губернатором Тюменской области на новый срок избран Александр Моор Фото: Денис Моргунов © URA.RU Избирательная комиссия Тюменской области признала выборы губернатора региона состоявшимися. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин. «Выборы Губернатора Тюменской области признаны состоявшимися! Этот вопрос мы с коллегами обсуждали на заседании нашей комиссии. Был утвержден протокол избирательной комиссии Тюменской области и сводная таблица о результатах выборов», — рассказал Халин Так же Халин сообщил, что за кандидатуру Александра Моора проголосовали 78,77% от числа избирателей. Явка избирателей на участки составила 50,72%.

Избирательная комиссия Тюменской области признала выборы губернатора региона состоявшимися. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин. «Выборы Губернатора Тюменской области признаны состоявшимися! Этот вопрос мы с коллегами обсуждали на заседании нашей комиссии. Был утвержден протокол избирательной комиссии Тюменской области и сводная таблица о результатах выборов», — рассказал Халин Так же Халин сообщил, что за кандидатуру Александра Моора проголосовали 78,77% от числа избирателей. Явка избирателей на участки составила 50,72%.