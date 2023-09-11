11 сентября 2023

Облизбирком признал выборы губернатора Тюменской области состоявшимися

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Губернатором Тюменской области на новый срок избран Александр Моор Фото:

Избирательная комиссия Тюменской области признала выборы губернатора региона состоявшимися. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин.

«Выборы Губернатора Тюменской области признаны состоявшимися! Этот вопрос мы с коллегами обсуждали на заседании нашей комиссии. Был утвержден протокол избирательной комиссии Тюменской области и сводная таблица о результатах выборов», — рассказал Халин

Так же Халин сообщил, что за кандидатуру Александра Моора проголосовали 78,77% от числа избирателей. Явка избирателей на участки составила 50,72%.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избирательная комиссия Тюменской области признала выборы губернатора региона состоявшимися. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин. «Выборы Губернатора Тюменской области признаны состоявшимися! Этот вопрос мы с коллегами обсуждали на заседании нашей комиссии. Был утвержден протокол избирательной комиссии Тюменской области и сводная таблица о результатах выборов», — рассказал Халин Так же Халин сообщил, что за кандидатуру Александра Моора проголосовали 78,77% от числа избирателей. Явка избирателей на участки составила 50,72%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...