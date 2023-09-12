Патриарх Кирилл призвал православных идти защищать Отечество

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Патриарх Кирилл. Тюмень, патриарх кирилл, патриарх, гундяев кирилл
Православные должны защитить Россию, заявил патриарх Кирилл Фото:

Православные граждане России должны идти на защиту Отечества. Такую позицию озвучил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время крестного хода в День поминовения мощей князя Александра Невского, передает РИА Новости.

В Санкт-Петербурге проходит крестный ход, который возглавляет патриарх Кирилл. Знамена с крестного хода затем отправят в зону СВО.

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Православные граждане России должны идти на защиту Отечества. Такую позицию озвучил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время крестного хода в День поминовения мощей князя Александра Невского, передает РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходит крестный ход, который возглавляет патриарх Кирилл. Знамена с крестного хода затем отправят в зону СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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