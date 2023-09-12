Патриарх Кирилл призвал православных идти защищать Отечество

Православные должны защитить Россию, заявил патриарх Кирилл
Православные граждане России должны идти на защиту Отечества. Такую позицию озвучил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время крестного хода в День поминовения мощей князя Александра Невского, передает РИА Новости.
В Санкт-Петербурге проходит крестный ход, который возглавляет патриарх Кирилл. Знамена с крестного хода затем отправят в зону СВО.
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