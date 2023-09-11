11 сентября 2023

Мэр Кургана Ситникова анонсировала масштабный ремонт дороги в Рябково

В Кургане отремонтируют дорогу по улице Анфиногенова
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу по улице Анфиногенова отремонтируют в 2024 году Фото:

В Кургане в 2024 году отремонтируют дорогу по улице Анфиногенова. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Улица, названная именем героя, должна выглядеть достойно. Поэтому по итогам сегодняшнего объезда с губернатором Курганской области Вадимом Михайловичем Шумковым принято решение привести в порядок улицу Анфиногенова на участке от улицы Карбышева до библиотеки им. Маршака. Ремонт дороги будет выполнен в 2024 году», — написала Ситникова.

В этом году 12 сентября подвигу участника боевых действий в Афганистане Николая Анфиногенова исполнилось 40 лет. Курганец, прикрывая в бою отход своих товарищей, попал в окружение, и последней оставшейся гранатой подорвал себя и окруживших его душманов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1983 года рядовому Николаю Анфиногенову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

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В Кургане в 2024 году отремонтируют дорогу по улице Анфиногенова. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Улица, названная именем героя, должна выглядеть достойно. Поэтому по итогам сегодняшнего объезда с губернатором Курганской области Вадимом Михайловичем Шумковым принято решение привести в порядок улицу Анфиногенова на участке от улицы Карбышева до библиотеки им. Маршака. Ремонт дороги будет выполнен в 2024 году», — написала Ситникова. В этом году 12 сентября подвигу участника боевых действий в Афганистане Николая Анфиногенова исполнилось 40 лет. Курганец, прикрывая в бою отход своих товарищей, попал в окружение, и последней оставшейся гранатой подорвал себя и окруживших его душманов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1983 года рядовому Николаю Анфиногенову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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