Полпред Якушев поможет в перевозке пассажиров рейса «Уральских авиалиний»

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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, якушев владимир
Представитель президента в УрФО держит ситуацию на контроле Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев держит на контроле ситуацию с вынужденной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. В частности, по поводу доставки пассажиров по домам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства.

«[Гендиректор „Уральских авиалиний“] Сергей Скуратов на связи, держит Владимира Якушева в курсе ситуации. Полпред подключался по вопросу межрегионального взаимодействию по доставке пассажиров. И отметил, что экипаж — молодцы, так как сделали главное — спасли людей», — отметили в пресс-службе.

Ранее Сергей Скуратов рассказал журналистам, что находится на связи с Владимиром Якушевым, и главами Свердловской и Новосибирской областей после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Судно подало сигнал тревоги утром 12 сентября. Далее совершило экстренную посадку из-за отказа гидросистемы. В МЧС отметили, что на борту находилось 159 человек, среди которых 23 ребенка. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев держит на контроле ситуацию с вынужденной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. В частности, по поводу доставки пассажиров по домам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства. «[Гендиректор „Уральских авиалиний“] Сергей Скуратов на связи, держит Владимира Якушева в курсе ситуации. Полпред подключался по вопросу межрегионального взаимодействию по доставке пассажиров. И отметил, что экипаж — молодцы, так как сделали главное — спасли людей», — отметили в пресс-службе. Ранее Сергей Скуратов рассказал журналистам, что находится на связи с Владимиром Якушевым, и главами Свердловской и Новосибирской областей после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Судно подало сигнал тревоги утром 12 сентября. Далее совершило экстренную посадку из-за отказа гидросистемы. В МЧС отметили, что на борту находилось 159 человек, среди которых 23 ребенка. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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