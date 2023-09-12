Полпред Якушев поможет в перевозке пассажиров рейса «Уральских авиалиний»

12 сентября 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Представитель президента в УрФО держит ситуацию на контроле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев держит на контроле ситуацию с вынужденной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. В частности, по поводу доставки пассажиров по домам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства. «[Гендиректор „Уральских авиалиний“] Сергей Скуратов на связи, держит Владимира Якушева в курсе ситуации. Полпред подключался по вопросу межрегионального взаимодействию по доставке пассажиров. И отметил, что экипаж — молодцы, так как сделали главное — спасли людей», — отметили в пресс-службе. Ранее Сергей Скуратов рассказал журналистам, что находится на связи с Владимиром Якушевым, и главами Свердловской и Новосибирской областей после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Судно подало сигнал тревоги утром 12 сентября. Далее совершило экстренную посадку из-за отказа гидросистемы. В МЧС отметили, что на борту находилось 159 человек, среди которых 23 ребенка. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев держит на контроле ситуацию с вынужденной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. В частности, по поводу доставки пассажиров по домам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства. «[Гендиректор „Уральских авиалиний“] Сергей Скуратов на связи, держит Владимира Якушева в курсе ситуации. Полпред подключался по вопросу межрегионального взаимодействию по доставке пассажиров. И отметил, что экипаж — молодцы, так как сделали главное — спасли людей», — отметили в пресс-службе. Ранее Сергей Скуратов рассказал журналистам, что находится на связи с Владимиром Якушевым, и главами Свердловской и Новосибирской областей после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Судно подало сигнал тревоги утром 12 сентября. Далее совершило экстренную посадку из-за отказа гидросистемы. В МЧС отметили, что на борту находилось 159 человек, среди которых 23 ребенка. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.