Зампред правительства РФ Александр Новак обсудит с тюменцами импортозамещение

Ключевым спикером на сессиях тюменского TNF 2023 станет Александр Новак
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ТНФ. Тюмень, промышленная выставка
Зампред российского правительства проведет пленарную сессию и совещание о современном машиностроении Фото:

Заместитель председателя правительства РФ станет ключевым спикером на пленарной сессии и других совещаниях TNF 2023, который стартует в Тюмени 18 сентября. Об этом сообщила пресс-служба форума.

«Зампред Правительства Александр Новак станет хедлайнером пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF 2023. Также вице-премьер проведет совещание „Машиностроение для нефтегазовой промышленности“, где будут обсуждаться подходы к импортозамещению и развитию производства», — говорится в сообщении.

Известно, что главной темой TNF в этом году станет обеспечение технологического суверенитета. В частности, ключевыми являются задачи импортозамещения в геологоразведке, бурении и добыче на суше и на шельфе, транспортировке углеводородов, и других сферах, связанных с добывающей промышленностью России.

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Заместитель председателя правительства РФ станет ключевым спикером на пленарной сессии и других совещаниях TNF 2023, который стартует в Тюмени 18 сентября. Об этом сообщила пресс-служба форума. «Зампред Правительства Александр Новак станет хедлайнером пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF 2023. Также вице-премьер проведет совещание „Машиностроение для нефтегазовой промышленности“, где будут обсуждаться подходы к импортозамещению и развитию производства», — говорится в сообщении. Известно, что главной темой TNF в этом году станет обеспечение технологического суверенитета. В частности, ключевыми являются задачи импортозамещения в геологоразведке, бурении и добыче на суше и на шельфе, транспортировке углеводородов, и других сферах, связанных с добывающей промышленностью России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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