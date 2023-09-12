Зампред правительства РФ Александр Новак обсудит с тюменцами импортозамещение

Ключевым спикером на сессиях тюменского TNF 2023 станет Александр Новак

Зампред российского правительства проведет пленарную сессию и совещание о современном машиностроении Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Заместитель председателя правительства РФ станет ключевым спикером на пленарной сессии и других совещаниях TNF 2023, который стартует в Тюмени 18 сентября. Об этом сообщила пресс-служба форума.

«Зампред Правительства Александр Новак станет хедлайнером пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF 2023. Также вице-премьер проведет совещание „Машиностроение для нефтегазовой промышленности“, где будут обсуждаться подходы к импортозамещению и развитию производства», — говорится в сообщении.

Известно, что главной темой TNF в этом году станет обеспечение технологического суверенитета. В частности, ключевыми являются задачи импортозамещения в геологоразведке, бурении и добыче на суше и на шельфе, транспортировке углеводородов, и других сферах, связанных с добывающей промышленностью России.