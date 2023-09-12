Власти РФ намерены развивать беспилотные авиационные системы

Экономист Масленников: развитие БПЛА приближает РФ к суверенитету в технологиях

12 сентября 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин принял участие в стратсессии по развитию БПЛА 12 сентября Фото: Георгий Бергал © URA.RU Развитие сферы беспилотных авиационных систем — важный шаг на пути к достижению технологического суверенитета России, который дает импульс к созданию и появлению новых производств в стране и развитию межотраслевой кооперации. Об этом URA.RU рассказал экономист Никита Масленников, комментируя итоги стратсессии по развитию беспилотных авиационных систем 12 сентября с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина. «Это составная часть технологического суверенитета, поэтому развитие данной отрасли, безусловно, является существенным вкладом. От развития данной сферы может быть очень большой эффект. Это очень сложная и финальная продукция, которая предполагает большое количество смежников. Это всегда многоотраслевой эффект, результат работы многих отраслей. Это уже само по себе важно, потому что это другой продукт, который толкает вперед развитие межотраслевой кооперации. Кроме того, это поддержание занятости и создание новых производств», — пояснил Никита Масленников По словам эксперта, помимо необходимости применения по линии силовых ведомств, развитие беспилотных авиационных систем открывает много возможностей в других сферах. «Геологоразведка, наблюдение за лесными пожарами, разливами рек, это очень сильная отдача по линии МЧС. Для нас это очень важно. Здесь же и судостроение, космос, сложная строительная техника. Данная сфера очень перспективна и важна. Кроме того, зрелость экономической структуры определяется в способности страны производить сложные технологические изделия», — отметил Масленников В ходе стратсессии Михаил Мишустин подчеркнул важность развития беспилотных авиационных систем. «По поручению главы государства мы в мае приняли соответствующую стратегию развития этой важной новой отрасли. Разработан и утвержден соответствующий национальный проект. Такой высокий статус документа говорит о большом значении, которое придается этому направлению. Особенно сегодня, во время стремительного развития технологий, в том числе искусственного интеллекта, цифровизации, роботизации и многих других важных направлений технологического развития», — пояснил глава правительства Премьер-министр отметил, что новые технологии придадут импульс структурной перестройке всей экономики, включая топливно-энергетический комплекс, агропромышленный и машиностроение, а также повысят их операционную эффективность. «Очень важно привлекать в эту сферу нашу молодежь. Они с удовольствием интересуются подобными перспективными проектами», — подытожил глава правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Развитие сферы беспилотных авиационных систем — важный шаг на пути к достижению технологического суверенитета России, который дает импульс к созданию и появлению новых производств в стране и развитию межотраслевой кооперации. Об этом URA.RU рассказал экономист Никита Масленников, комментируя итоги стратсессии по развитию беспилотных авиационных систем 12 сентября с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина. «Это составная часть технологического суверенитета, поэтому развитие данной отрасли, безусловно, является существенным вкладом. От развития данной сферы может быть очень большой эффект. Это очень сложная и финальная продукция, которая предполагает большое количество смежников. Это всегда многоотраслевой эффект, результат работы многих отраслей. Это уже само по себе важно, потому что это другой продукт, который толкает вперед развитие межотраслевой кооперации. Кроме того, это поддержание занятости и создание новых производств», — пояснил Никита Масленников По словам эксперта, помимо необходимости применения по линии силовых ведомств, развитие беспилотных авиационных систем открывает много возможностей в других сферах. «Геологоразведка, наблюдение за лесными пожарами, разливами рек, это очень сильная отдача по линии МЧС. Для нас это очень важно. Здесь же и судостроение, космос, сложная строительная техника. Данная сфера очень перспективна и важна. Кроме того, зрелость экономической структуры определяется в способности страны производить сложные технологические изделия», — отметил Масленников В ходе стратсессии Михаил Мишустин подчеркнул важность развития беспилотных авиационных систем. «По поручению главы государства мы в мае приняли соответствующую стратегию развития этой важной новой отрасли. Разработан и утвержден соответствующий национальный проект. Такой высокий статус документа говорит о большом значении, которое придается этому направлению. Особенно сегодня, во время стремительного развития технологий, в том числе искусственного интеллекта, цифровизации, роботизации и многих других важных направлений технологического развития», — пояснил глава правительства Премьер-министр отметил, что новые технологии придадут импульс структурной перестройке всей экономики, включая топливно-энергетический комплекс, агропромышленный и машиностроение, а также повысят их операционную эффективность. «Очень важно привлекать в эту сферу нашу молодежь. Они с удовольствием интересуются подобными перспективными проектами», — подытожил глава правительства.