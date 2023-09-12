12 сентября 2023

Минобороны: бомбардировщик Су-24 разбился под Волгоградом

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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, бомбардировщик, самолет, су-57
Бомбардировщик выполнял учебный полет Фото:

В Волгоградской области во время выполнения тренировочного полета потерпел крушение бомбардировщик Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Полет совершался без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности», — цитируют заявление министерства РИА Новости. Сейчас на месте ЧП работают вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Ранее сообщалось, что вечером 12 сентября самолет Су-24 потерпел крушение в Калачевском районе Волгоградской области. Местные власти сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал. Разрушений на земле нет, передает RT.

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В Волгоградской области во время выполнения тренировочного полета потерпел крушение бомбардировщик Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Полет совершался без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности», — цитируют заявление министерства РИА Новости. Сейчас на месте ЧП работают вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. Ранее сообщалось, что вечером 12 сентября самолет Су-24 потерпел крушение в Калачевском районе Волгоградской области. Местные власти сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал. Разрушений на земле нет, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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