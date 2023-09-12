Минобороны: бомбардировщик Су-24 разбился под Волгоградом

В Волгоградской области во время выполнения тренировочного полета потерпел крушение бомбардировщик Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Полет совершался без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности», — цитируют заявление министерства РИА Новости. Сейчас на месте ЧП работают вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.
Ранее сообщалось, что вечером 12 сентября самолет Су-24 потерпел крушение в Калачевском районе Волгоградской области. Местные власти сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал. Разрушений на земле нет, передает RT.
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