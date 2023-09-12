12 сентября 2023

Свердловчанка спела песню Жанны Фриске на чемпионате среди осужденных. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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"Смысловые Галлюцинации", Екатеринбург, медиа-лаборатория S.G.T.R.K, микрофон
Осужденная спела песню «На пляже белый песок» Жанны Фриске Фото:

Свердловская заключенная Ирина спела песню «На пляже белый песок» российской эстрадной певицы Жанны Фриске. Выступление прошло в рамках ежегодного Дельфийского чемпионата среди осужденных, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

«Осужденная Ирина обладает прекрасным музыкальным слухом и красивым голосом, поэтому неудивительным стало ее участие в номинации „Эстрадное пение“. На конкурс она представила нежную и трогательную патриотическую песню о России, а также зажигательную и любимую ей композицию „На пляже белый песок“ Жанны Фриске», — рассказал Александр Левченко.

Дельфийский чемпионат среди осужденных проходит ежегодно с 2021 года. Главная задача мероприятия — реализация творческих способностей и оказание положительного влияния на социализацию граждан, отбывающих наказание.

Ранее заключенные женщины в исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле спели песню «Встанем» музыканта SHAMAN. Это стало подарком для осужденных мужчин на 23 февраля.

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Свердловская заключенная Ирина спела песню «На пляже белый песок» российской эстрадной певицы Жанны Фриске. Выступление прошло в рамках ежегодного Дельфийского чемпионата среди осужденных, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. «Осужденная Ирина обладает прекрасным музыкальным слухом и красивым голосом, поэтому неудивительным стало ее участие в номинации „Эстрадное пение“. На конкурс она представила нежную и трогательную патриотическую песню о России, а также зажигательную и любимую ей композицию „На пляже белый песок“ Жанны Фриске», — рассказал Александр Левченко. Дельфийский чемпионат среди осужденных проходит ежегодно с 2021 года. Главная задача мероприятия — реализация творческих способностей и оказание положительного влияния на социализацию граждан, отбывающих наказание. Ранее заключенные женщины в исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле спели песню «Встанем» музыканта SHAMAN. Это стало подарком для осужденных мужчин на 23 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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