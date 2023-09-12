Свердловская заключенная Ирина спела песню «На пляже белый песок» российской эстрадной певицы Жанны Фриске. Выступление прошло в рамках ежегодного Дельфийского чемпионата среди осужденных, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
«Осужденная Ирина обладает прекрасным музыкальным слухом и красивым голосом, поэтому неудивительным стало ее участие в номинации „Эстрадное пение“. На конкурс она представила нежную и трогательную патриотическую песню о России, а также зажигательную и любимую ей композицию „На пляже белый песок“ Жанны Фриске», — рассказал Александр Левченко.
Дельфийский чемпионат среди осужденных проходит ежегодно с 2021 года. Главная задача мероприятия — реализация творческих способностей и оказание положительного влияния на социализацию граждан, отбывающих наказание.
Ранее заключенные женщины в исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле спели песню «Встанем» музыканта SHAMAN. Это стало подарком для осужденных мужчин на 23 февраля.
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