23 февраля 2023

Свердловские заключенные спели песню Шамана на 23 февраля. Видео

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Женская исправительная колония. Курган, женская колония, ик 4
Заключенные свердловчанки исполнили песню Шамана «Встанем» на 23 февраля Фото:

Заключенные женщины в исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) спели песню «Встанем» музыканта SHAMAN (Ярослава Дронова) на 23 февраля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

«Осужденные женщины исполнили песню „Встанем“ на праздничном концерте в честь 23 февраля в колонии Нижнего Тагила. Осужденные женщины с большим трепетом и тщательной подготовкой относятся к подобным мероприятиям, волнуются, переживают, ведь для них этот праздник больше, чем просто памятная дата», — рассказал Александр Левченко.

Также во время праздничного мероприятия прозвучали и другие патриотичные песни: «Граница», «Война», «Катюша» и «Смуглянка». Однако по словам Левченко, больше всего зал поразила именно песня Шамана.

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Заключенные женщины в исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) спели песню «Встанем» музыканта SHAMAN (Ярослава Дронова) на 23 февраля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. «Осужденные женщины исполнили песню „Встанем“ на праздничном концерте в честь 23 февраля в колонии Нижнего Тагила. Осужденные женщины с большим трепетом и тщательной подготовкой относятся к подобным мероприятиям, волнуются, переживают, ведь для них этот праздник больше, чем просто памятная дата», — рассказал Александр Левченко. Также во время праздничного мероприятия прозвучали и другие патриотичные песни: «Граница», «Война», «Катюша» и «Смуглянка». Однако по словам Левченко, больше всего зал поразила именно песня Шамана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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