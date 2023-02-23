Заключенные свердловчанки исполнили песню Шамана «Встанем» на 23 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заключенные женщины в исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) спели песню «Встанем» музыканта SHAMAN (Ярослава Дронова) на 23 февраля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

«Осужденные женщины исполнили песню „Встанем“ на праздничном концерте в честь 23 февраля в колонии Нижнего Тагила. Осужденные женщины с большим трепетом и тщательной подготовкой относятся к подобным мероприятиям, волнуются, переживают, ведь для них этот праздник больше, чем просто памятная дата», — рассказал Александр Левченко.

Также во время праздничного мероприятия прозвучали и другие патриотичные песни: «Граница», «Война», «Катюша» и «Смуглянка». Однако по словам Левченко, больше всего зал поразила именно песня Шамана.