В Севастополе пострадали 24 человека после атаки ВСУ

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южную площадку Севморзавода в Севастополе пострадало 24 человека. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, все раненые получают необходимую помощь.
«В результате атаки [ВСУ по южной площадке завода в Севастополе], по предварительной информации, всего пострадало 24 человека», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Он уточнил, что четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Однако всем раненым оказывается медицинская помощь в полном объеме. По словам губернатора, на месте работают все необходимые службы.
Впервые об атаке стало известно рано утром 13 сентября. Тогда telegram-канал SHOT публиковал видео удара ВСУ. Развожаев сообщал о работе ПВО в городе.
При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южную площадку Севморзавода в Севастополе пострадало 24 человека. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, все раненые получают необходимую помощь. «В результате атаки [ВСУ по южной площадке завода в Севастополе], по предварительной информации, всего пострадало 24 человека», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Он уточнил, что четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Однако всем раненым оказывается медицинская помощь в полном объеме. По словам губернатора, на месте работают все необходимые службы. Впервые об атаке стало известно рано утром 13 сентября. Тогда telegram-канал SHOT публиковал видео удара ВСУ. Развожаев сообщал о работе ПВО в городе.