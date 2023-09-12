В Севастополе пострадали 24 человека после атаки ВСУ

13 сентября 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Севморзавод в Севастополе, сообщил Михаил Развожаев (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южную площадку Севморзавода в Севастополе пострадало 24 человека. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, все раненые получают необходимую помощь. «В результате атаки [ВСУ по южной площадке завода в Севастополе], по предварительной информации, всего пострадало 24 человека», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале . Он уточнил, что четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Однако всем раненым оказывается медицинская помощь в полном объеме. По словам губернатора, на месте работают все необходимые службы. Впервые об атаке стало известно рано утром 13 сентября. Тогда telegram-канал SHOT публиковал видео удара ВСУ. Развожаев сообщал о работе ПВО в городе.

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южную площадку Севморзавода в Севастополе пострадало 24 человека. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, все раненые получают необходимую помощь. «В результате атаки [ВСУ по южной площадке завода в Севастополе], по предварительной информации, всего пострадало 24 человека», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Он уточнил, что четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Однако всем раненым оказывается медицинская помощь в полном объеме. По словам губернатора, на месте работают все необходимые службы. Впервые об атаке стало известно рано утром 13 сентября. Тогда telegram-канал SHOT публиковал видео удара ВСУ. Развожаев сообщал о работе ПВО в городе.