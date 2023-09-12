12 сентября 2023

В Севастополе пострадали 24 человека после атаки ВСУ

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ВСУ атаковали Севморзавод в Севастополе, сообщил Михаил Развожаев (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южную площадку Севморзавода в Севастополе пострадало 24 человека. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, все раненые получают необходимую помощь.

«В результате атаки [ВСУ по южной площадке завода в Севастополе], по предварительной информации, всего пострадало 24 человека», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Он уточнил, что четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Однако всем раненым оказывается медицинская помощь в полном объеме. По словам губернатора, на месте работают все необходимые службы.

Впервые об атаке стало известно рано утром 13 сентября. Тогда telegram-канал SHOT публиковал видео удара ВСУ. Развожаев сообщал о работе ПВО в городе.

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При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южную площадку Севморзавода в Севастополе пострадало 24 человека. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, все раненые получают необходимую помощь. «В результате атаки [ВСУ по южной площадке завода в Севастополе], по предварительной информации, всего пострадало 24 человека», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Он уточнил, что четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Однако всем раненым оказывается медицинская помощь в полном объеме. По словам губернатора, на месте работают все необходимые службы. Впервые об атаке стало известно рано утром 13 сентября. Тогда telegram-канал SHOT публиковал видео удара ВСУ. Развожаев сообщал о работе ПВО в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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