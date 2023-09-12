В Госдуме объяснили, о чем говорят итоги региональных выборов в РФ

Асафов: результаты выборов доказывают запрос россиян на стабильность

13 сентября 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Александр Асафов заявил, что Владимир Путин играет важную роль в выборах Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Результаты региональных выборов, которые прошли в РФ 10 сентября, показывают запрос населения на стабильность. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. «В ходе голосования были избраны 21 губернатор, 19 из них являются представителями партии власти „Единая Россия“. Люди, поддерживая действующую власть, реализуют свой запрос на стабильность», — заявил Асафов в беседе с «Ридусом». По словам эксперта, важную роль играет президент РФ Владимир Путин, так как он активно взаимодействует с регионами. Россияне своим выбором демонстрируют поддержку российского главы. В 21 регионе России 10 сентября прошли выборы глав регионов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выборы, завершившиеся в России 11 сентября, подтверждают консолидацию общества вокруг руководства страны и президента Владимира Путина.

Результаты региональных выборов, которые прошли в РФ 10 сентября, показывают запрос населения на стабильность. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. «В ходе голосования были избраны 21 губернатор, 19 из них являются представителями партии власти „Единая Россия“. Люди, поддерживая действующую власть, реализуют свой запрос на стабильность», — заявил Асафов в беседе с «Ридусом». По словам эксперта, важную роль играет президент РФ Владимир Путин, так как он активно взаимодействует с регионами. Россияне своим выбором демонстрируют поддержку российского главы. В 21 регионе России 10 сентября прошли выборы глав регионов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выборы, завершившиеся в России 11 сентября, подтверждают консолидацию общества вокруг руководства страны и президента Владимира Путина.