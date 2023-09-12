В Тюменской области разыскивают седого мужчину с татуировкой на груди. Фото

13 сентября 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Родственники не могут связаться с пропавшим ишимцем уже шесть дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ишиме (Тюменская область) разыскивают Максима Разумова, который 7 сентября вышел из дома и пропал без вести. Об этом сообщают поисковики отряда «Белая сова — Тюмень». Отличительные приметы ишимца — седые волосы и тату на груди. «7 сентября ушел из дома в Ишиме и пропал Максим Разумов, 1981 года рождения. У него седые волосы, карие глаза, рост 185-190 см. Особые приметы: татуировка на груди», — говорится в ориентировке поискового отряда «Белая сова — Тюмень». Мужчина был одет в бежевую ветровку, синие джинсы, черную кепку и черные кроссовки. Любую информацию о местонахождении ишимца можно сообщить по телефонам +7 932-32-39-911, 02, 102. Ориентировка: поисковый отряд «Белая сова — Тюмень», https://vk.com/poisksova

В Ишиме (Тюменская область) разыскивают Максима Разумова, который 7 сентября вышел из дома и пропал без вести. Об этом сообщают поисковики отряда «Белая сова — Тюмень». Отличительные приметы ишимца — седые волосы и тату на груди. «7 сентября ушел из дома в Ишиме и пропал Максим Разумов, 1981 года рождения. У него седые волосы, карие глаза, рост 185-190 см. Особые приметы: татуировка на груди», — говорится в ориентировке поискового отряда «Белая сова — Тюмень». Мужчина был одет в бежевую ветровку, синие джинсы, черную кепку и черные кроссовки. Любую информацию о местонахождении ишимца можно сообщить по телефонам +7 932-32-39-911, 02, 102.