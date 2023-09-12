12 сентября 2023

В Тюменской области разыскивают седого мужчину с татуировкой на груди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы по благоустройству ЦПКиО. Курган, пенсионер, скамейка, цпкио, безработица, мужчина, осень
Родственники не могут связаться с пропавшим ишимцем уже шесть дней Фото:

В Ишиме (Тюменская область) разыскивают Максима Разумова, который 7 сентября вышел из дома и пропал без вести. Об этом сообщают поисковики отряда «Белая сова — Тюмень». Отличительные приметы ишимца — седые волосы и тату на груди.

«7 сентября ушел из дома в Ишиме и пропал Максим Разумов, 1981 года рождения. У него седые волосы, карие глаза, рост 185-190 см. Особые приметы: татуировка на груди», — говорится в ориентировке поискового отряда «Белая сова — Тюмень».

Мужчина был одет в бежевую ветровку, синие джинсы, черную кепку и черные кроссовки. Любую информацию о местонахождении ишимца можно сообщить по телефонам +7 932-32-39-911, 02, 102.

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В Ишиме (Тюменская область) разыскивают Максима Разумова, который 7 сентября вышел из дома и пропал без вести. Об этом сообщают поисковики отряда «Белая сова — Тюмень». Отличительные приметы ишимца — седые волосы и тату на груди. «7 сентября ушел из дома в Ишиме и пропал Максим Разумов, 1981 года рождения. У него седые волосы, карие глаза, рост 185-190 см. Особые приметы: татуировка на груди», — говорится в ориентировке поискового отряда «Белая сова — Тюмень». Мужчина был одет в бежевую ветровку, синие джинсы, черную кепку и черные кроссовки. Любую информацию о местонахождении ишимца можно сообщить по телефонам +7 932-32-39-911, 02, 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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