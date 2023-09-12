12 сентября 2023

Следком вмешался в историю ребенка из ХМАО, который упал в яму с кипятком

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область, ск, спец транспорт, следсвенный комитет
В ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего Фото:

Следственный комитет устроил проверку по факту получения ожогов восьмилетним мальчиком из Пыть-Яха. Ребенок провалился в яму с горячей водой, возникшую из-за коммунальной аварии, по дороге в школу. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружного СК.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что в Пыть-Яхе 8-летний ребенок провалился в возникшую из-за коммунальной аварии яму с кипятком и получил ожоги ног. По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре М.В. Мокшина следователями следственного отдела по городу Пыть-Ях начата доследственная проверка», — пояснили в пресс-службе силового ведомства.

В ходе проверки следователи установят причины аварии и все обстоятельства происшествия. Кроме того, действиям работников коммунальной службы будет дана правовая оценка.

Ранее URA.RU писало о том, что 8-летний школьник из Пыть-Яха (ХМАО) провалился в яму с кипятком. По сообщению родителей мальчика, у него диагностированы ожоги правой ноги.

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Следственный комитет устроил проверку по факту получения ожогов восьмилетним мальчиком из Пыть-Яха. Ребенок провалился в яму с горячей водой, возникшую из-за коммунальной аварии, по дороге в школу. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружного СК. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что в Пыть-Яхе 8-летний ребенок провалился в возникшую из-за коммунальной аварии яму с кипятком и получил ожоги ног. По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре М.В. Мокшина следователями следственного отдела по городу Пыть-Ях начата доследственная проверка», — пояснили в пресс-службе силового ведомства. В ходе проверки следователи установят причины аварии и все обстоятельства происшествия. Кроме того, действиям работников коммунальной службы будет дана правовая оценка. Ранее URA.RU писало о том, что 8-летний школьник из Пыть-Яха (ХМАО) провалился в яму с кипятком. По сообщению родителей мальчика, у него диагностированы ожоги правой ноги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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