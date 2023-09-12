Следком вмешался в историю ребенка из ХМАО, который упал в яму с кипятком

13 сентября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

В ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего Фото: Георгий Бергал © URA.RU Следственный комитет устроил проверку по факту получения ожогов восьмилетним мальчиком из Пыть-Яха. Ребенок провалился в яму с горячей водой, возникшую из-за коммунальной аварии, по дороге в школу. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружного СК. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что в Пыть-Яхе 8-летний ребенок провалился в возникшую из-за коммунальной аварии яму с кипятком и получил ожоги ног. По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре М.В. Мокшина следователями следственного отдела по городу Пыть-Ях начата доследственная проверка», — пояснили в пресс-службе силового ведомства. В ходе проверки следователи установят причины аварии и все обстоятельства происшествия. Кроме того, действиям работников коммунальной службы будет дана правовая оценка. Ранее URA.RU писало о том, что 8-летний школьник из Пыть-Яха (ХМАО) провалился в яму с кипятком. По сообщению родителей мальчика, у него диагностированы ожоги правой ноги.

Следственный комитет устроил проверку по факту получения ожогов восьмилетним мальчиком из Пыть-Яха. Ребенок провалился в яму с горячей водой, возникшую из-за коммунальной аварии, по дороге в школу. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружного СК. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что в Пыть-Яхе 8-летний ребенок провалился в возникшую из-за коммунальной аварии яму с кипятком и получил ожоги ног. По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре М.В. Мокшина следователями следственного отдела по городу Пыть-Ях начата доследственная проверка», — пояснили в пресс-службе силового ведомства. В ходе проверки следователи установят причины аварии и все обстоятельства происшествия. Кроме того, действиям работников коммунальной службы будет дана правовая оценка. Ранее URA.RU писало о том, что 8-летний школьник из Пыть-Яха (ХМАО) провалился в яму с кипятком. По сообщению родителей мальчика, у него диагностированы ожоги правой ноги.