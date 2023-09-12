12 сентября 2023

Звезда «Папиных дочек» привезет в ХМАО спектакль по роману Булгакова

Актриса Мирослава Карпович сыграет в ХМАО в спектакле «Мастер и Маргарита»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость билетов на спектакль начинается от 2 000 рублей
Стоимость билетов на спектакль начинается от 2 000 рублей Фото:

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович сыграет главную роль в спектакле «Мастер и Маргарита». Выступление состоится в ноябре в Ханты-Мансийске. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.

«Московский театр комедии представит легендарное произведение Михаила Булгакова „Мастер и Маргарита“ в интересной интерпретации. В роли Маргариты — звезда сериала „Папины дочки“ Мирослава Карпович. Ее антуражным Мастером станет Евгений Банифатов», — говорится в афише. На сцене также появится звезда сериала «Молодежка» Вячеслав Разбегаев в роли Воланда.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте звезды российского театра покажут комедию «Любовь и голуби». Народные артисты России Александр Пашутин, Мария Голубкина, Анатолий Журавлев выступят на сцене театра Сургутского госуниверситета с музыкальной комедией «Любовь и голуби» 17 декабря.

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Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович сыграет главную роль в спектакле «Мастер и Маргарита». Выступление состоится в ноябре в Ханты-Мансийске. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки. «Московский театр комедии представит легендарное произведение Михаила Булгакова „Мастер и Маргарита“ в интересной интерпретации. В роли Маргариты — звезда сериала „Папины дочки“ Мирослава Карпович. Ее антуражным Мастером станет Евгений Банифатов», — говорится в афише. На сцене также появится звезда сериала «Молодежка» Вячеслав Разбегаев в роли Воланда. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте звезды российского театра покажут комедию «Любовь и голуби». Народные артисты России Александр Пашутин, Мария Голубкина, Анатолий Журавлев выступят на сцене театра Сургутского госуниверситета с музыкальной комедией «Любовь и голуби» 17 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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