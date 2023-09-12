Звезда «Папиных дочек» привезет в ХМАО спектакль по роману Булгакова

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович сыграет главную роль в спектакле «Мастер и Маргарита». Выступление состоится в ноябре в Ханты-Мансийске. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.
«Московский театр комедии представит легендарное произведение Михаила Булгакова „Мастер и Маргарита“ в интересной интерпретации. В роли Маргариты — звезда сериала „Папины дочки“ Мирослава Карпович. Ее антуражным Мастером станет Евгений Банифатов», — говорится в афише. На сцене также появится звезда сериала «Молодежка» Вячеслав Разбегаев в роли Воланда.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте звезды российского театра покажут комедию «Любовь и голуби». Народные артисты России Александр Пашутин, Мария Голубкина, Анатолий Журавлев выступят на сцене театра Сургутского госуниверситета с музыкальной комедией «Любовь и голуби» 17 декабря.
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