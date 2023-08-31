31 августа 2023

В Сургуте звезды российского театра покажут комедию «Любовь и голуби»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Аллеи любви в Саду Победы. Челябинск, инсталляция, белые голуби, скульптура
Роли Нади и Василия сыграют Наталья Громушкина и Сергей Маховиков Фото:

Народные артисты России Александр Пашутин, Мария Голубкина, Анатолий Журавлев выступят на сцене театра Сургутского госуниверситета (ХМАО) с музыкальной комедией «Любовь и голуби» 17 декабря. Информация об этом размещена на сайте «Касса-Югра».

«Зрители увидят трогательную историю в исполнении актеров трех поколений российского театра и кино. Актеры не только сыграют, но и споют», — говорится в афише. Главные роли сыграют Наталья Громушкина и Сергей Маховиков. На сцене также появится звезда сериала «Молодежка» Иван Дубровский в роли Леонида.

Стоимость билетов составляет от 2 000 до 4 500 рублей. Концертно-театральный зал театра СурГУ рассчитан на 476 посадочных мест, на момент публикации больше половины из них еще свободны.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте покажут легендарный мюзикл «Призрак оперы». Мюзикл пройдет в театре СурГУ 14 октября.

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Народные артисты России Александр Пашутин, Мария Голубкина, Анатолий Журавлев выступят на сцене театра Сургутского госуниверситета (ХМАО) с музыкальной комедией «Любовь и голуби» 17 декабря. Информация об этом размещена на сайте «Касса-Югра». «Зрители увидят трогательную историю в исполнении актеров трех поколений российского театра и кино. Актеры не только сыграют, но и споют», — говорится в афише. Главные роли сыграют Наталья Громушкина и Сергей Маховиков. На сцене также появится звезда сериала «Молодежка» Иван Дубровский в роли Леонида. Стоимость билетов составляет от 2 000 до 4 500 рублей. Концертно-театральный зал театра СурГУ рассчитан на 476 посадочных мест, на момент публикации больше половины из них еще свободны. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте покажут легендарный мюзикл «Призрак оперы». Мюзикл пройдет в театре СурГУ 14 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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