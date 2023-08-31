В Сургуте звезды российского театра покажут комедию «Любовь и голуби»

Роли Нади и Василия сыграют Наталья Громушкина и Сергей Маховиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Народные артисты России Александр Пашутин, Мария Голубкина, Анатолий Журавлев выступят на сцене театра Сургутского госуниверситета (ХМАО) с музыкальной комедией «Любовь и голуби» 17 декабря. Информация об этом размещена на сайте «Касса-Югра».

«Зрители увидят трогательную историю в исполнении актеров трех поколений российского театра и кино. Актеры не только сыграют, но и споют», — говорится в афише. Главные роли сыграют Наталья Громушкина и Сергей Маховиков. На сцене также появится звезда сериала «Молодежка» Иван Дубровский в роли Леонида.

Стоимость билетов составляет от 2 000 до 4 500 рублей. Концертно-театральный зал театра СурГУ рассчитан на 476 посадочных мест, на момент публикации больше половины из них еще свободны.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте покажут легендарный мюзикл «Призрак оперы». Мюзикл пройдет в театре СурГУ 14 октября.