Ким Чен Ын уверен в победе РФ в спецоперации на Украине

Российская армия победит и накажет зло на Украине. Такую точку зрения выразил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе торжественного приема, устроенного президентом РФ Владимиром Путиным.
«Российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла», — сказал Ким Чен Ын. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По его словам, «зло» претендует на гегемонию и на расширение зоны влияния.
Высший руководитель Северной Кореи приехал в Россию 12 сентября. Через день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе визита лидеры ядерных держав осмотрели ключевые объекты космодрома «Восточный». URA.RU опубликовало фоторепортаж со встречи.
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