Ким Чен Ын уверен в победе РФ в спецоперации на Украине

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный. Благовещенск.
Ким Чен Ын заявил, что Россия участвует в борьбе за наказание сборища зла Фото:

Российская армия победит и накажет зло на Украине. Такую точку зрения выразил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе торжественного приема, устроенного президентом РФ Владимиром Путиным.

«Российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла», — сказал Ким Чен Ын. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По его словам, «зло» претендует на гегемонию и на расширение зоны влияния.

Высший руководитель Северной Кореи приехал в Россию 12 сентября. Через день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе визита лидеры ядерных держав осмотрели ключевые объекты космодрома «Восточный». URA.RU опубликовало фоторепортаж со встречи.

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Российская армия победит и накажет зло на Украине. Такую точку зрения выразил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе торжественного приема, устроенного президентом РФ Владимиром Путиным. «Российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла», — сказал Ким Чен Ын. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По его словам, «зло» претендует на гегемонию и на расширение зоны влияния. Высший руководитель Северной Кореи приехал в Россию 12 сентября. Через день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе визита лидеры ядерных держав осмотрели ключевые объекты космодрома «Восточный». URA.RU опубликовало фоторепортаж со встречи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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