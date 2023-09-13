Ким Чен Ын назвал священной спецоперацию РФ на Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын поддержал спецоперацию России на Украине. Он назвал ее священной. Об этом глава Северной Кореи заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме «Восточный».
«Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами, которые противостоят России», — сообщил Ким Чен Ын. Трансляция переговоров шла на youtube-канале URA.RU.
Лидер КНДР выразил надежду на совместную борьбу против империализма и за строительство суверенного государства. По его словам, КНДР хочет развивать отношения с РФ. Он заявил, что будет оказывать поддержку Владимиру Путину.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча глав началась с крепкого рукопожатия на космодроме «Восточный». Ким Чен Ын проявил интерес к представленной ракетной технике на площадке «Союз-2». Глава Северной Кореи приехал с официальным визитом в Россию впервые за четыре года, передает RT. Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее поздравлял президента РФ с юбилеем, обратив внимание на заслуги Владимира Путина в строительстве сильного государства, передают «Дни.ру».
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