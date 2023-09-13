Ким Чен Ын назвал священной спецоперацию РФ на Украине

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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Ким Чен Ын заявил, что хочет развивать отношения с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын поддержал спецоперацию России на Украине. Он назвал ее священной. Об этом глава Северной Кореи заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме «Восточный».

«Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами, которые противостоят России», — сообщил Ким Чен Ын. Трансляция переговоров шла на youtube-канале URA.RU.

Лидер КНДР выразил надежду на совместную борьбу против империализма и за строительство суверенного государства. По его словам, КНДР хочет развивать отношения с РФ. Он заявил, что будет оказывать поддержку Владимиру Путину.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча глав началась с крепкого рукопожатия на космодроме «Восточный». Ким Чен Ын проявил интерес к представленной ракетной технике на площадке «Союз-2». Глава Северной Кореи приехал с официальным визитом в Россию впервые за четыре года, передает RT. Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее поздравлял президента РФ с юбилеем, обратив внимание на заслуги Владимира Путина в строительстве сильного государства, передают «Дни.ру».

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Лидер КНДР Ким Чен Ын поддержал спецоперацию России на Украине. Он назвал ее священной. Об этом глава Северной Кореи заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». «Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами, которые противостоят России», — сообщил Ким Чен Ын. Трансляция переговоров шла на youtube-канале URA.RU. Лидер КНДР выразил надежду на совместную борьбу против империализма и за строительство суверенного государства. По его словам, КНДР хочет развивать отношения с РФ. Он заявил, что будет оказывать поддержку Владимиру Путину. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча глав началась с крепкого рукопожатия на космодроме «Восточный». Ким Чен Ын проявил интерес к представленной ракетной технике на площадке «Союз-2». Глава Северной Кореи приехал с официальным визитом в Россию впервые за четыре года, передает RT. Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее поздравлял президента РФ с юбилеем, обратив внимание на заслуги Владимира Путина в строительстве сильного государства, передают «Дни.ру».
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Ссылки по теме
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