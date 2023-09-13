Ким Чен Ын прибыл на космодром «Восточный»
Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча глав ядерных держав началась с крепкого рукопожатия на космодроме «Восточный». После они осмотрели ключевые объекты комплекса. Ким Чен Ын проявил неподдельный интерес к представленной ракетной технике на площадке «Союз-2», задавал много вопросов касательно вооружения. Лидеры стран также посетили строящийся комплекс для ракет «Ангара».
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына
Ким Чен Ын с делегацией в космодроме «Восточный»
Ким Чен Ын проявил интерес к представленным ракетам, изображенным на мониторе
Владимир Путин был на космодроме с российской делегацией
Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почетных гостей
Так выглядит отзыв в книге почетных гостей
Владимир Путин рад видеть Ким Чен Ына
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