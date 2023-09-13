Как Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме «Восточный». Фоторепортаж

Владимир Путин пожал руку Ким Чен Ыну при встрече
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Ким Чен Ын прибыл на космодром «Восточный»
Ким Чен Ын прибыл на космодром «Восточный» Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча глав ядерных держав началась с крепкого рукопожатия на космодроме «Восточный». После они осмотрели ключевые объекты комплекса. Ким Чен Ын проявил неподдельный интерес к представленной ракетной технике на площадке «Союз-2», задавал много вопросов касательно вооружения. Лидеры стран также посетили строящийся комплекс для ракет «Ангара».

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына
Фото:
Ким Чен Ын с делегацией в космодроме «Восточный»
Ким Чен Ын с делегацией в космодроме «Восточный»
Фото:
Ким Чен Ын проявил интерес к представленным ракетам, изображенным на мониторе
Ким Чен Ын проявил интерес к представленным ракетам, изображенным на мониторе
Фото:
Владимир Путин был на космодроме с российской делегацией
Владимир Путин был на космодроме с российской делегацией
Фото:
Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почетных гостей
Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почетных гостей
Фото:
Так выглядит отзыв в книге почетных гостей
Так выглядит отзыв в книге почетных гостей
Фото:
Владимир Путин рад видеть Ким Чен Ына
Владимир Путин рад видеть Ким Чен Ына
Фото:

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Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча глав ядерных держав началась с крепкого рукопожатия на космодроме «Восточный». После они осмотрели ключевые объекты комплекса. Ким Чен Ын проявил неподдельный интерес к представленной ракетной технике на площадке «Союз-2», задавал много вопросов касательно вооружения. Лидеры стран также посетили строящийся комплекс для ракет «Ангара».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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