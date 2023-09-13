Владимир Путин пожал руку Ким Чен Ыну при встрече

Ким Чен Ын прибыл на космодром «Восточный» Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча глав ядерных держав началась с крепкого рукопожатия на космодроме «Восточный». После они осмотрели ключевые объекты комплекса. Ким Чен Ын проявил неподдельный интерес к представленной ракетной технике на площадке «Союз-2», задавал много вопросов касательно вооружения. Лидеры стран также посетили строящийся комплекс для ракет «Ангара».

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Фото: telegram-канал «Вы слушали маяк», https://t.me/youlistenedmayak

Ким Чен Ын с делегацией в космодроме «Восточный» Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Ким Чен Ын проявил интерес к представленным ракетам, изображенным на мониторе Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Владимир Путин был на космодроме с российской делегацией Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почетных гостей Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Так выглядит отзыв в книге почетных гостей Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU