Власти Армении провоцируют новую войну в Закавказье

Военный блогер Подоляка предупредил о кровавой войне в Закавказье

13 сентября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян обвиняет Россию даже в своих ошибках, сказал Юрий Подоляка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Армении грозит кровавая война и потеря государственности из-за сближения с НАТО. Об этом в интервью корреспондента URA.RU рассказал крупнейший военный блогер Юрий Подоляка. «Премьер-министр [Армении] Никол Пашинян взял курс на отрыв своей страны от союза с Россией во всех отношениях. Он выставляет РФ всегда в негативном свете, обвиняет во всех проблемах, даже в тех, что он создал. Для армянского населения он в этом отношении кумир. Но для того, чтобы он не терял электоральную базу, американцы создают определенный экономический рай. У них рост ВВП в прошлом году составил 12,6%. Соответственно, местное армянское население, как бараны на этой бойне, счастливо скачут и считают, что сейчас еще чуть-чуть и мы встанем под НАТОвские зонтики. Историю из них учить никто не хочет. А закончится это кровавой войной в Закавказе, где Армения может потерять вообще любую государственность», — сказал Юрий Подоляка. По его словам, Армения не собирается покидать ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — межправительственный военный союз в Евразии), несмотря на сближение с НАТО, чтобы вредить России. «Они не выйдут из договора. Армения — троянский конь ОДКБ. Они все делают, чтобы гадить России и сходиться с НАТО. Очень напоминает Турцию, которая формально являет членом НАТО, гадит американцам, как только может, и, по сути, союзничает с Россией. Тут все наоборот. Только если Турция работает с позиции определенной силы и значимости, то Армения просто сейчас прыгает по граблям. Она слаба и любой удар по лбу может для нее оказаться смертельным. Если Россия не придет им на помощь, то ее не будет. Сейчас самый идеальный вариант для Азербайджана поглотить Карабах окончательно. Формально, по ОДКБ нарушений не будет. Территория Карабаха — это не территория ОДКБ», — подчеркнул военный блогер. Также другой военный конфликт с участием Запада назревает на Тайване, сообщил Подоляка. О том, почему из-за Азии Украина может лишиться оружия, а власти страны жизни или свободы в интервью URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армении грозит кровавая война и потеря государственности из-за сближения с НАТО. Об этом в интервью корреспондента URA.RU рассказал крупнейший военный блогер Юрий Подоляка. «Премьер-министр [Армении] Никол Пашинян взял курс на отрыв своей страны от союза с Россией во всех отношениях. Он выставляет РФ всегда в негативном свете, обвиняет во всех проблемах, даже в тех, что он создал. Для армянского населения он в этом отношении кумир. Но для того, чтобы он не терял электоральную базу, американцы создают определенный экономический рай. У них рост ВВП в прошлом году составил 12,6%. Соответственно, местное армянское население, как бараны на этой бойне, счастливо скачут и считают, что сейчас еще чуть-чуть и мы встанем под НАТОвские зонтики. Историю из них учить никто не хочет. А закончится это кровавой войной в Закавказе, где Армения может потерять вообще любую государственность», — сказал Юрий Подоляка. По его словам, Армения не собирается покидать ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — межправительственный военный союз в Евразии), несмотря на сближение с НАТО, чтобы вредить России. «Они не выйдут из договора. Армения — троянский конь ОДКБ. Они все делают, чтобы гадить России и сходиться с НАТО. Очень напоминает Турцию, которая формально являет членом НАТО, гадит американцам, как только может, и, по сути, союзничает с Россией. Тут все наоборот. Только если Турция работает с позиции определенной силы и значимости, то Армения просто сейчас прыгает по граблям. Она слаба и любой удар по лбу может для нее оказаться смертельным. Если Россия не придет им на помощь, то ее не будет. Сейчас самый идеальный вариант для Азербайджана поглотить Карабах окончательно. Формально, по ОДКБ нарушений не будет. Территория Карабаха — это не территория ОДКБ», — подчеркнул военный блогер. Также другой военный конфликт с участием Запада назревает на Тайване, сообщил Подоляка. О том, почему из-за Азии Украина может лишиться оружия, а власти страны жизни или свободы в интервью URA.RU.