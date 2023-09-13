Подоляка: Украина нанесет удар с большими шансами на выигрыш

Крупнейший военблогер о ситуации в Работине, конфликте с Арменией и новой угрозе США

13 сентября 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Для Владимира Зеленского оружие Запада единственный шанс на выживание, сказал Юрий Подоляка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В конфликте на Украине сейчас большую роль играет информационная война. От ее успехов зависит положение сил на полях сражений, уверен крупнейший военный блогер Юрий Подоляка (более 2,7 миллионов подписчиков в Telegram). Во вторник он был в Челябинской области, где пообщался с губернатором региона Алексеем Текслером, а в среду посетил Екатеринбург, встретившись с местными элитами. URA.RU удалось провести с Подолякой эксклюзивное интервью, в котором он рассказал об информационных атаках РФ, сложностях на фронте, а также предрек новый военный конфликт в мире. — Ранее прошла открытая встреча с вами после вручения знаков «Команда Путина» в Челябинске. На ней вы неоднократно заявили о важности информационной войны и отметили, что Россия ее пока ведет недостаточно активно. В чем сила Украины в этом вопросе? Новость по теме Россия запустила полномасштабную информационную войну — Их сила в том, что они работают системно. Моя команда вычленила 37 главных нарративов работы по России. Они четко по ним бьют. В каждом нарративе есть свои тезисы, которые должны отрабатывать. Схема такая: многократное повторение, постепенно люди это заучивают. Они навязывают нашим людям то, что они хотят навязать. Так работает система. — А как устроена российская система на данный момент и как стоит ее поменять? — Мы, к сожалению, до сих пор не сформировали сетку наших нарративов. Стали работать лучше, чем раньше, но так победить окончательно нельзя. Потому что пока мы работаем в их повестке, в их системе координат, даже если мы навяжем свои нарративы, это поможет только временно перехватить инициативу, а противник рано или поздно нанесет свой удар и с большими шансами на выигрыш. Нужно разработать свою систему координат, на которую надо вытащить противника. Чтобы, имея такие же преимущества, как они сейчас имеют перед нами, привести их к поражению. Хотя полноценных побед в информационных войнах не бывает. Есть только приостановка на какое-то время. — Разоблачение фейков сейчас является неотъемлемой частью информационной войны, и многие российские ресурсы этим плотно занимаются. Это работает? — Отработка фейков — это пассивная оборона, причем самый примитивный способ ее введения. Украина понимает, что фейк вскроют, но у них другая задача. Обычно они вбрасывают интересную информацию, зритель ее читает и запоминает, а его разоблачение уже не замечает. Отрабатывая фейки, мы себя поставили в позицию побежденного и пытаемся отбиваться. Я вообще считаю, что фейки в какой-то степени отрабатывать не нужно. Важно навязать нашу повестку, чтобы они отрабатывали и оправдывались. — Значит нам также необходимо работать в украинском информационном поле? Новость по теме Хакеры провели самую масштабную операцию против «пособников украинских атак» — Мы буквально недавно вбросили тезис на ту территорию о том, что сейчас будет тотальная мобилизация и будут призывать всех, в том числе тех, кто уехал в Европу. Соответственно, европейские правительства будут выдавать граждан Украины для тотальной мобилизации. Четыре дня назад мне скинули видео из австрийского метро, где опровергают эту информацию. Говорят, что австрийское правительство не будет беженцев выдавать, не верьте этому. Мы навязываем им информацию. Правдивая она или фейковая никто проверять не будет. В данном случае были косвенные признаки такой мобилизации, и мы их интерпретировали. — Но борьба ведется не только в виде работы по нарративам. Информация с поля битвы также зачастую противоречива. Одно из самых обсуждаемых направлений сейчас — это Работино. Украина говорит, что Россия покинула населенный пункт, а РФ это отрицает. Вы активно освещаете происходящее в своих соцсетях. Что там происходит? — Они выбили наши войска из Работино, но южную часть они взять не могут под контроль, их там нет. Противник не взял под свой полный контроль село — никто не соврал, но интерпретировал одно и то же событие в свою пользу. — Почему вообще битва за Работино стала такой затяжной? Населенный пункт же относительно небольшой? Новость по теме Бойцы ВСУ сдались в плен под Работино без единого выстрела — Это ключевая точка для наступления на Токмак. Три-четыре километра осталось пройти, чтобы сбить нас с высот. Дальше начинается спуск в низину. Противник оказывается в ситуации выигрышной по отношению к нам. Там есть наша оборона, но сражаться неудобно. Это, по сути, водораздел, где можно применять тяжелую технику. Именно поэтому Работино стало камнем преткновения. — А есть ли другие потенциально болевые точки на карте, которые могут вызвать такие же затруднения? — Уязвимых мест не так уж и много. Даже сейчас наступление в районе Новомайорского и Новодонецкого — это результат того, что мы закрыли направление Старомайорска — Урожайной. Просто системно построили линию РЭБ трехэшелонированную. Противник несколько дней, попытавшись там повоевать, понес огромные потери, не получил никаких результатов и понял, что здесь биться бесполезно. Пошел искать новую слабую точку и вышел в район Новодонецкого, Новомайорского. Новость по теме FT: Байден собирается направить оружие в Тайвань вместо Украины — Украина пытается наступать уже несколько месяцев. Но как показывает практика далеко не всегда очень успешно. ВСУ выживают за счет западных поставок оружия — это ни для кого не секрет. А что в реальности может заставить их прекратить? Для этого уже есть предпосылки? — Главная война для США еще не началась. Это война с Китаем. Там тоже нужно оружие, а оно, как показала практика, не бесконечное. Запад сейчас запускает военное производство, но результат будет только в 2025 году. Соответственно, весь следующий год они будут на сухом пайке. Отсюда идет борьба за остатки ресурсов, которые есть у Запада. На боеприпасы сейчас могут рассчитывать Тайвань и Украина. Недавно Тайваню передали РСЗО Himars и дальнобойные ракеты. Это хорошо для нас. Потому, что любое оружие, которое им не передали, попало бы на Украину. Зеленский это понимает и пытается доказать, что оружие им нужнее. Лично для него это вопрос выживания. Если начнут массово передавать оружие Тайваню, придется не просто сократить финансирование Украины, а бросить. Америка не потянет две войны. На Тайване выборы в январе. Там будет либо проамериканская власть, либо та, которая поддерживает Китай. Во втором случае Китай решит проблему с Тайванем без войны. Многое зависит от США сейчас. Либо они пойдут на эскалацию до выборов и сорвут их, либо попытаются подтасовать результаты. Но гарантий на поддержку американцев нет. В ближайшие пять месяцев все станет понятно, но эскалация может начаться — на этом фоне выигрываются выборы. Мы с китайцами, вроде, друзья, да, но как говорится, каждый хочет подносить снаряды, а не быть у пушки. Конечно, для нас было бы идеально поменяться с китайскими товарищами ролями. — Получается, США стоит перед выбором. Поэтому сейчас западные источники, крупные политики вбрасывают в массы, что не против начала переговоров, и Киев с радостью пойдет на это? Это популизм или реальные перспективы? Новость по теме Блинкен: Украина и США пойдут на переговоры с РФ — Уже Владимир Владимирович [Путин] заявил, что никаких больше предложений он первым давать не будет. Киев прекрасно понимает, что любой мир для нынешней власти — это приговор. Для многих из них — смертельный. Второй момент, что ни один российский политик не согласится отдать территорию РФ по любому из соглашений. После референдума в Херсонской и Запорожской областях базы для переговоров нет. — Сейчас у России натянутые отношения не только с Украиной, но и с Арменией. Им, конечно, далеко до Украины в вопросе отвержения РФ, но там сейчас начались свои процессы. Может ли это развиться до масштабов Киева? Новость по теме Путин оценил отношения с Арменией, захотевшей уйти от России — Премьер-министр Никол Пашинян взял курс на отрыв Армении от союза с Россией во всех отношениях. Он выставляет РФ всегда в негативном свете, обвиняет во всех проблемах, даже в тех, что он создал. Для армянского населения он в этом отношении кумир. Но для того, чтобы он не терял электоральную базу, американцы создают определенный экономический рай. У них рост ВВП в прошлом году составил 12,6%. Соответственно, местное армянское население, как бараны на этой бойне, счастливо скачут и считают: «Сейчас еще чуть-чуть, и мы встанем под НАТОвские зонтики». Историю из них учить никто не хочет. А закончится это кровавой войной в Закавказье, где Армения может потерять вообще в любую государственность. — Но ведь Армения входит в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — межправительственный военный союз в Евразии, состоящий из Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, позднее к союзу присоединилась Белоруссия). Какую роль союз сыграет в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе? — Они не выйдут из договора. Армения — троянский конь ОДКБ. То есть они все делают, чтобы гадить России и сходиться с НАТО. Очень напоминает Турцию, которая формально являет членом НАТО, гадит американцам, как только может, и, по сути, союзничает с Россией. Тут все наоборот. Только если Турция работает с позиции определенной силы и значимости, то Армения просто сейчас прыгает по граблям. Она слаба, и любой удар по лбу может для нее оказаться смертельным. Если Россия не придет им на помощь, то ее не будет. Сейчас самый идеальный вариант для Азербайджана — поглотить Карабах окончательно. То есть формально со стороны ОДКБ нарушений не будет: территория Карабаха — это не территория ОДКБ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В конфликте на Украине сейчас большую роль играет информационная война. От ее успехов зависит положение сил на полях сражений, уверен крупнейший военный блогер Юрий Подоляка (более 2,7 миллионов подписчиков в Telegram). Во вторник он был в Челябинской области, где пообщался с губернатором региона Алексеем Текслером, а в среду посетил Екатеринбург, встретившись с местными элитами. URA.RU удалось провести с Подолякой эксклюзивное интервью, в котором он рассказал об информационных атаках РФ, сложностях на фронте, а также предрек новый военный конфликт в мире. — Ранее прошла открытая встреча с вами после вручения знаков «Команда Путина» в Челябинске. На ней вы неоднократно заявили о важности информационной войны и отметили, что Россия ее пока ведет недостаточно активно. В чем сила Украины в этом вопросе? — Их сила в том, что они работают системно. Моя команда вычленила 37 главных нарративов работы по России. Они четко по ним бьют. В каждом нарративе есть свои тезисы, которые должны отрабатывать. Схема такая: многократное повторение, постепенно люди это заучивают. Они навязывают нашим людям то, что они хотят навязать. Так работает система. — А как устроена российская система на данный момент и как стоит ее поменять? — Мы, к сожалению, до сих пор не сформировали сетку наших нарративов. Стали работать лучше, чем раньше, но так победить окончательно нельзя. Потому что пока мы работаем в их повестке, в их системе координат, даже если мы навяжем свои нарративы, это поможет только временно перехватить инициативу, а противник рано или поздно нанесет свой удар и с большими шансами на выигрыш. Нужно разработать свою систему координат, на которую надо вытащить противника. Чтобы, имея такие же преимущества, как они сейчас имеют перед нами, привести их к поражению. Хотя полноценных побед в информационных войнах не бывает. Есть только приостановка на какое-то время. — Разоблачение фейков сейчас является неотъемлемой частью информационной войны, и многие российские ресурсы этим плотно занимаются. Это работает? Отрабатывая фейки, мы себя поставили в позицию побежденного и пытаемся отбиваться. Я вообще считаю, что фейки в какой-то степени отрабатывать не нужно. Важно навязать нашу повестку, чтобы они отрабатывали и оправдывались. — Значит нам также необходимо работать в украинском информационном поле? — Мы буквально недавно вбросили тезис на ту территорию о том, что сейчас будет тотальная мобилизация и будут призывать всех, в том числе тех, кто уехал в Европу. Соответственно, европейские правительства будут выдавать граждан Украины для тотальной мобилизации. Четыре дня назад мне скинули видео из австрийского метро, где опровергают эту информацию. Говорят, что австрийское правительство не будет беженцев выдавать, не верьте этому. Мы навязываем им информацию. Правдивая она или фейковая никто проверять не будет. В данном случае были косвенные признаки такой мобилизации, и мы их интерпретировали. — Но борьба ведется не только в виде работы по нарративам. Информация с поля битвы также зачастую противоречива. Одно из самых обсуждаемых направлений сейчас — это Работино. Украина говорит, что Россия покинула населенный пункт, а РФ это отрицает. Вы активно освещаете происходящее в своих соцсетях. Что там происходит? — Они выбили наши войска из Работино, но южную часть они взять не могут под контроль, их там нет. Противник не взял под свой полный контроль село — никто не соврал, но интерпретировал одно и то же событие в свою пользу. — Почему вообще битва за Работино стала такой затяжной? Населенный пункт же относительно небольшой? — Это ключевая точка для наступления на Токмак. Три-четыре километра осталось пройти, чтобы сбить нас с высот. Дальше начинается спуск в низину. Противник оказывается в ситуации выигрышной по отношению к нам. Там есть наша оборона, но сражаться неудобно. Это, по сути, водораздел, где можно применять тяжелую технику. Именно поэтому Работино стало камнем преткновения. — А есть ли другие потенциально болевые точки на карте, которые могут вызвать такие же затруднения? — Уязвимых мест не так уж и много. Даже сейчас наступление в районе Новомайорского и Новодонецкого — это результат того, что мы закрыли направление Старомайорска — Урожайной. Просто системно построили линию РЭБ трехэшелонированную. Противник несколько дней, попытавшись там повоевать, понес огромные потери, не получил никаких результатов и понял, что здесь биться бесполезно. Пошел искать новую слабую точку и вышел в район Новодонецкого, Новомайорского. — Украина пытается наступать уже несколько месяцев. Но как показывает практика далеко не всегда очень успешно. ВСУ выживают за счет западных поставок оружия — это ни для кого не секрет. А что в реальности может заставить их прекратить? Для этого уже есть предпосылки? — Главная война для США еще не началась. Это война с Китаем. Там тоже нужно оружие, а оно, как показала практика, не бесконечное. Запад сейчас запускает военное производство, но результат будет только в 2025 году. Соответственно, весь следующий год они будут на сухом пайке. Отсюда идет борьба за остатки ресурсов, которые есть у Запада. На Тайване выборы в январе. Там будет либо проамериканская власть, либо та, которая поддерживает Китай. Во втором случае Китай решит проблему с Тайванем без войны. Многое зависит от США сейчас. Либо они пойдут на эскалацию до выборов и сорвут их, либо попытаются подтасовать результаты. Но гарантий на поддержку американцев нет. В ближайшие пять месяцев все станет понятно, но эскалация может начаться — на этом фоне выигрываются выборы. Мы с китайцами, вроде, друзья, да, но как говорится, каждый хочет подносить снаряды, а не быть у пушки. Конечно, для нас было бы идеально поменяться с китайскими товарищами ролями. — Получается, США стоит перед выбором. Поэтому сейчас западные источники, крупные политики вбрасывают в массы, что не против начала переговоров, и Киев с радостью пойдет на это? Это популизм или реальные перспективы? — Уже Владимир Владимирович [Путин] заявил, что никаких больше предложений он первым давать не будет. Киев прекрасно понимает, что любой мир для нынешней власти — это приговор. Для многих из них — смертельный. Второй момент, что ни один российский политик не согласится отдать территорию РФ по любому из соглашений. После референдума в Херсонской и Запорожской областях базы для переговоров нет. — Сейчас у России натянутые отношения не только с Украиной, но и с Арменией. Им, конечно, далеко до Украины в вопросе отвержения РФ, но там сейчас начались свои процессы. Может ли это развиться до масштабов Киева? — Премьер-министр Никол Пашинян взял курс на отрыв Армении от союза с Россией во всех отношениях. Он выставляет РФ всегда в негативном свете, обвиняет во всех проблемах, даже в тех, что он создал. Для армянского населения он в этом отношении кумир. Но для того, чтобы он не терял электоральную базу, американцы создают определенный экономический рай. У них рост ВВП в прошлом году составил 12,6%. Соответственно, местное армянское население, как бараны на этой бойне, счастливо скачут и считают: «Сейчас еще чуть-чуть, и мы встанем под НАТОвские зонтики». Историю из них учить никто не хочет. А закончится это кровавой войной в Закавказье, где Армения может потерять вообще в любую государственность. — Но ведь Армения входит в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — межправительственный военный союз в Евразии, состоящий из Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, позднее к союзу присоединилась Белоруссия). Какую роль союз сыграет в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе? — Они не выйдут из договора. Армения — троянский конь ОДКБ. То есть они все делают, чтобы гадить России и сходиться с НАТО. Очень напоминает Турцию, которая формально являет членом НАТО, гадит американцам, как только может, и, по сути, союзничает с Россией. Тут все наоборот. Только если Турция работает с позиции определенной силы и значимости, то Армения просто сейчас прыгает по граблям. Она слаба, и любой удар по лбу может для нее оказаться смертельным. Если Россия не придет им на помощь, то ее не будет. Сейчас самый идеальный вариант для Азербайджана — поглотить Карабах окончательно. То есть формально со стороны ОДКБ нарушений не будет: территория Карабаха — это не территория ОДКБ.