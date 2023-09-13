Песков раскрыл, что спрашивал Ким Чен Ын у Путина

Песков заявил о возможности отправки космонавта КНДР в космос
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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный. Благовещенск.
Владимир Путин и Ким Чен Ын обсуждали сотрудничество в различных сферах Фото:

Глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским лидером Владимиром Путиным интересовался вопросами сотрудничества в самых разных областях. Главы государств также говорили об отправке в космос северокорейского космонавта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ким Чен Ын живо интересовался всеми областями сотрудничества. [ОН] интересовался медициной, образованием и другими гуманитарными сферами», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с прессой. Слова передает РИА Новости.

Также представитель Кремля заявил, что в ходе переговоров лидеров государств допустили отправку в космос северокорейского космонавта. Кроме того лидеры страны обсудили непростую ситуацию в Северной Корее. «Ответного визита Путина в КНДР пока не планируется», — заключил Песков.

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Глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским лидером Владимиром Путиным интересовался вопросами сотрудничества в самых разных областях. Главы государств также говорили об отправке в космос северокорейского космонавта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ким Чен Ын живо интересовался всеми областями сотрудничества. [ОН] интересовался медициной, образованием и другими гуманитарными сферами», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с прессой. Слова передает РИА Новости. Также представитель Кремля заявил, что в ходе переговоров лидеров государств допустили отправку в космос северокорейского космонавта. Кроме того лидеры страны обсудили непростую ситуацию в Северной Корее. «Ответного визита Путина в КНДР пока не планируется», — заключил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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