Пашинян не доверяет России как гаранту безопасности Армении

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, пашинян никол
Никол Пашинян заявил, что хочет сохранить независимость Армении Фото:

После начала конфликта на Украине возможности России по предоставлению гарантий безопасности Армении изменились. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что РФ старается избежать отчуждения Азербайджана — основного противника для Еревана.

«В результате событий в Украине возможности России изменились. <…> Москва стремится избежать отчуждения Азербайджана и его близкого союзника Турции», — заявил Никол Пашинян. Его слова передает Politico. Премьер намерен создать максимальные возможности для поддержания независимости своей страны. По его словам, когда Армения вынуждена обращаться к России по вопросам безопасности, она показывает свою уязвимость.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что у России нет проблем с Арменией. В разговоре с URA.RU первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин уточнил, что Армения намерена переориентироваться на западные страны и уйти из РФ.

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После начала конфликта на Украине возможности России по предоставлению гарантий безопасности Армении изменились. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что РФ старается избежать отчуждения Азербайджана — основного противника для Еревана. «В результате событий в Украине возможности России изменились. <…> Москва стремится избежать отчуждения Азербайджана и его близкого союзника Турции», — заявил Никол Пашинян. Его слова передает Politico. Премьер намерен создать максимальные возможности для поддержания независимости своей страны. По его словам, когда Армения вынуждена обращаться к России по вопросам безопасности, она показывает свою уязвимость. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что у России нет проблем с Арменией. В разговоре с URA.RU первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин уточнил, что Армения намерена переориентироваться на западные страны и уйти из РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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