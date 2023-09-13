Пашинян не доверяет России как гаранту безопасности Армении

13 сентября 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян заявил, что хочет сохранить независимость Армении Фото: Владимир Андреев © URA.RU После начала конфликта на Украине возможности России по предоставлению гарантий безопасности Армении изменились. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что РФ старается избежать отчуждения Азербайджана — основного противника для Еревана. «В результате событий в Украине возможности России изменились. <…> Москва стремится избежать отчуждения Азербайджана и его близкого союзника Турции», — заявил Никол Пашинян. Его слова передает Politico. Премьер намерен создать максимальные возможности для поддержания независимости своей страны. По его словам, когда Армения вынуждена обращаться к России по вопросам безопасности, она показывает свою уязвимость. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что у России нет проблем с Арменией. В разговоре с URA.RU первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин уточнил, что Армения намерена переориентироваться на западные страны и уйти из РФ.

После начала конфликта на Украине возможности России по предоставлению гарантий безопасности Армении изменились. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что РФ старается избежать отчуждения Азербайджана — основного противника для Еревана. «В результате событий в Украине возможности России изменились. <…> Москва стремится избежать отчуждения Азербайджана и его близкого союзника Турции», — заявил Никол Пашинян. Его слова передает Politico. Премьер намерен создать максимальные возможности для поддержания независимости своей страны. По его словам, когда Армения вынуждена обращаться к России по вопросам безопасности, она показывает свою уязвимость. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что у России нет проблем с Арменией. В разговоре с URA.RU первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин уточнил, что Армения намерена переориентироваться на западные страны и уйти из РФ.