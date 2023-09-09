Депутат Госдумы Затулин: Армения использует Карабах для ухода от России

10 сентября 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Армения ищет пути разворота от России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Власти Армении пользуются нынешним положением дел в Нагорном Карабахе, чтобы переориентироваться на западные страны и уйти от России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Правительство Никола Пашиняна сбросило с себя проблему Нагорного Карабаха. Сделало сегодняшнее положение Нагорного Карабаха поводом внушить гражданам Армении, что на Россию полагаться нельзя. Это вопреки тому факту, что именно российские миротворцы там находятся, но для компрометации их миссии избрана блокада Лачинского коридора. Получается, что в этом вопросе правительства Армении и Азербайджана сотрудничают. Азербайджан нарушает договоренности, блокируя Лачинский коридор, а премьер Армении использует это для того, чтобы доказать необходимость ухода от России и переориентации на США и Запад», — сказал Константин Затулин. По его словам, переориентация не приведет к какой-либо выгоде для армян Нагорного Карабаха. «США и страны Запада приветствовали заявление Пашиняна о территориальной целостности Азербайджана. Они поддерживают идею о том, что Нагорный Карабах — составная часть Азербайджана. Единственное, они выступают за соблюдение прав армянского населения. Мы тоже за это выступаем, но в течение долгого периода. По крайней мере до войны 2020 года речь шла о статусе, который позволит гарантировать права армян в Нагорном Карабахе», — добавил парламентарий. Ранее Минобороны Армении сообщало, что в течение двух дней обстановка на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной из-за скопления вооруженных сил Азербайджана. При этом последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. Также Армения запустила процесс ратификации Римского статута МУС и договорилась о проведении на своей территории военных учений с участием США. В связи с этим в МИД РФ был вызван посол Армении. Ему сделали жесткое представление из-за серии недружественных шагов со стороны государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Армении пользуются нынешним положением дел в Нагорном Карабахе, чтобы переориентироваться на западные страны и уйти от России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Правительство Никола Пашиняна сбросило с себя проблему Нагорного Карабаха. Сделало сегодняшнее положение Нагорного Карабаха поводом внушить гражданам Армении, что на Россию полагаться нельзя. Это вопреки тому факту, что именно российские миротворцы там находятся, но для компрометации их миссии избрана блокада Лачинского коридора. Получается, что в этом вопросе правительства Армении и Азербайджана сотрудничают. Азербайджан нарушает договоренности, блокируя Лачинский коридор, а премьер Армении использует это для того, чтобы доказать необходимость ухода от России и переориентации на США и Запад», — сказал Константин Затулин. По его словам, переориентация не приведет к какой-либо выгоде для армян Нагорного Карабаха. «США и страны Запада приветствовали заявление Пашиняна о территориальной целостности Азербайджана. Они поддерживают идею о том, что Нагорный Карабах — составная часть Азербайджана. Единственное, они выступают за соблюдение прав армянского населения. Мы тоже за это выступаем, но в течение долгого периода. По крайней мере до войны 2020 года речь шла о статусе, который позволит гарантировать права армян в Нагорном Карабахе», — добавил парламентарий. Ранее Минобороны Армении сообщало, что в течение двух дней обстановка на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной из-за скопления вооруженных сил Азербайджана. При этом последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. Также Армения запустила процесс ратификации Римского статута МУС и договорилась о проведении на своей территории военных учений с участием США. В связи с этим в МИД РФ был вызван посол Армении. Ему сделали жесткое представление из-за серии недружественных шагов со стороны государства.