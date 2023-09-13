В МИД РФ ответили на информацию о подготовке госпереворота в Армении

Заявления о том, что российские бойцы якобы готовятся устроить госпереворот в Армении, являются вбросом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Я могу квалифицировать это как вброс» — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.
Официальный представитель МИД России отметила, что такое же мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он назвал заявления «бредом сивой кобылы».
Ранее президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сообщил, что у России нет никаких проблем с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. По его словам, Россия предлагала помощь в переговорах с Азербайджаном по Нагорному Карабаху, однако Армения не согласилась.
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