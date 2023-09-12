В ХМАО школьники избили сверстника-инвалида

13 сентября 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

На данный момент в СК выясняют обстоятельства дела Фото: Андрей Ермолов Следователи начали проверку по факту избиения подростка с инвалидностью толпой сверстников. Об этом агентству сообщили в пресс-службе СК по ХМАО. «Следователями следственного отдела по городу Нижневартовск устанавливаются личности всех несовершеннолетних, проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств. Ход поверки поставлен на личный контроль руководителем следственного управления Мокшиным М.В.», — сообщили в пресс-службе ведомства. По неподтвержденным данным, на видео подростки избивают несовершеннолетнего с инвалидностью. Парни и девушки по очереди совершают удары по лицу молодого человека, смеясь и комментируя происходящее. Источник в правоохранительных структурах сообщил, что к силовикам обратилась мать одноклассника, увидев у него в телефоне видео. «Женщина написала заявление в полицию. Почти все дети, принимавшие участие в инциденте установлены», — сообщил инсайдер. В мэрии Нижневартовска заявили, что совместно с правоохранительными органами в настоящее время проводится проверка, устанавливаются личности зафиксированных на видео детей.

Следователи начали проверку по факту избиения подростка с инвалидностью толпой сверстников. Об этом агентству сообщили в пресс-службе СК по ХМАО. «Следователями следственного отдела по городу Нижневартовск устанавливаются личности всех несовершеннолетних, проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств. Ход поверки поставлен на личный контроль руководителем следственного управления Мокшиным М.В.», — сообщили в пресс-службе ведомства. По неподтвержденным данным, на видео подростки избивают несовершеннолетнего с инвалидностью. Парни и девушки по очереди совершают удары по лицу молодого человека, смеясь и комментируя происходящее. Источник в правоохранительных структурах сообщил, что к силовикам обратилась мать одноклассника, увидев у него в телефоне видео. «Женщина написала заявление в полицию. Почти все дети, принимавшие участие в инциденте установлены», — сообщил инсайдер. В мэрии Нижневартовска заявили, что совместно с правоохранительными органами в настоящее время проводится проверка, устанавливаются личности зафиксированных на видео детей.