На площади у Сургутской филармонии появилась новая уличная сцена для проведения концертов. Музыканты будут выступать на новой крытой сцене даже при неблагоприятных погодных условиях, сообщил URA.RU директор филармонии Яков Черняк.
«Концерты будут проходить в уличном формате на площади перед Сургутской филармонией с 13 по 16 сентября. Благодаря новой модульной сцене музыканты смогут радовать концертами жителей города даже в случае дождливой погоды. Эта сцена вмещает и крупные коллективы, и большой симфонический оркестр. В дальнейшем на сцене могут появиться и видеоэкраны», — рассказал директор филармонии.
В планах у руководства филармонии стоит задача сделать уличные концерты еще комфортнее. «На нашей площади могут быть не только концерты стоя, мы думаем разместить на этой территории тысячи стульев. Планируем все обустроить, как в зале. Также рассматриваем возможность устанавливать уличную сцену и в других местах города», — добавил Черняк.
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