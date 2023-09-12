Власти Сургута установили новую уличную сцену для проведения концертов. Фото

13 сентября 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Концерты на новой сцене будут проводиться даже при неблагоприятной погоде Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На площади у Сургутской филармонии появилась новая уличная сцена для проведения концертов. Музыканты будут выступать на новой крытой сцене даже при неблагоприятных погодных условиях, сообщил URA.RU директор филармонии Яков Черняк. «Концерты будут проходить в уличном формате на площади перед Сургутской филармонией с 13 по 16 сентября. Благодаря новой модульной сцене музыканты смогут радовать концертами жителей города даже в случае дождливой погоды. Эта сцена вмещает и крупные коллективы, и большой симфонический оркестр. В дальнейшем на сцене могут появиться и видеоэкраны», — рассказал директор филармонии. В планах у руководства филармонии стоит задача сделать уличные концерты еще комфортнее. «На нашей площади могут быть не только концерты стоя, мы думаем разместить на этой территории тысячи стульев. Планируем все обустроить, как в зале. Также рассматриваем возможность устанавливать уличную сцену и в других местах города», — добавил Черняк. На площади у Сургутской филармонии появилась новая уличная сцена, на которой будут выступать местные музыканты Фото: URA.RU

На площади у Сургутской филармонии появилась новая уличная сцена для проведения концертов. Музыканты будут выступать на новой крытой сцене даже при неблагоприятных погодных условиях, сообщил URA.RU директор филармонии Яков Черняк. «Концерты будут проходить в уличном формате на площади перед Сургутской филармонией с 13 по 16 сентября. Благодаря новой модульной сцене музыканты смогут радовать концертами жителей города даже в случае дождливой погоды. Эта сцена вмещает и крупные коллективы, и большой симфонический оркестр. В дальнейшем на сцене могут появиться и видеоэкраны», — рассказал директор филармонии. В планах у руководства филармонии стоит задача сделать уличные концерты еще комфортнее. «На нашей площади могут быть не только концерты стоя, мы думаем разместить на этой территории тысячи стульев. Планируем все обустроить, как в зале. Также рассматриваем возможность устанавливать уличную сцену и в других местах города», — добавил Черняк.