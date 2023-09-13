В Свердловской области раскрыли жестокое убийство участковой

Свердловские следователи раскрыли убийство 31-летней сотрудницы полиции из поселка Первомайский. Подозреваемым стал ее бывший муж.
«Бывшего мужа участковой, от которого она ушла из-за побоев, задержали вчера утром в Красноуфимске. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения», — сообщает источник портала E1.
Родственники погибшей говорили что, когда она вышла замуж, то уехала к супругу в Красноуфимск. После рождения детей в семье начались конфликты. В частности, муж полагал, что женщина должна больше времени уделять детям. В ноябре 2021 года супруг ее сильно избил, после чего она ушла. В апреле 2022 женщину убили.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки он получен не был.
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