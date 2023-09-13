В Свердловской области раскрыли жестокое убийство участковой

В Красноуфимске задержан подозреваемый в убийстве участковой
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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, дпс
Раскрыто убийство 31-летней участковой из Красноуфимска Фото:

Свердловские следователи раскрыли убийство 31-летней сотрудницы полиции из поселка Первомайский. Подозреваемым стал ее бывший муж.

«Бывшего мужа участковой, от которого она ушла из-за побоев, задержали вчера утром в Красноуфимске. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения», — сообщает источник портала E1.

Родственники погибшей говорили что, когда она вышла замуж, то уехала к супругу в Красноуфимск. После рождения детей в семье начались конфликты. В частности, муж полагал, что женщина должна больше времени уделять детям. В ноябре 2021 года супруг ее сильно избил, после чего она ушла. В апреле 2022 женщину убили.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки он получен не был.

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Свердловские следователи раскрыли убийство 31-летней сотрудницы полиции из поселка Первомайский. Подозреваемым стал ее бывший муж. «Бывшего мужа участковой, от которого она ушла из-за побоев, задержали вчера утром в Красноуфимске. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения», — сообщает источник портала E1. Родственники погибшей говорили что, когда она вышла замуж, то уехала к супругу в Красноуфимск. После рождения детей в семье начались конфликты. В частности, муж полагал, что женщина должна больше времени уделять детям. В ноябре 2021 года супруг ее сильно избил, после чего она ушла. В апреле 2022 женщину убили. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки он получен не был.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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