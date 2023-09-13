В Курганской области мертвую девочку нашли рядом с ружьем

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Следователи устанавливают обстоятельства смерти девочки из Частоозерского округа Фото:

В Частоозерском округе Курганской области подростка нашли мертвой рядом с ружьем. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник.

«В Частоозерском муниципальном округе несовершеннолетняя девочка была найдена мертвой рядом с оружием. Как полиция сказала, это произошло якобы из-за того, что ей не нравилось свое лицо», — делится с URA.RU источник.

Сообщается, что такую информацию обсуждают на родительских собраниях в местных школах. Журналист информационного агентства URA.RU обратилась за комментарием в правоохранительные органы. В курганском управлении СУ СКР корреспонденту сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В УМВД по Курганской области на запрос журналиста пока не ответили.

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В Частоозерском округе Курганской области подростка нашли мертвой рядом с ружьем. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник. «В Частоозерском муниципальном округе несовершеннолетняя девочка была найдена мертвой рядом с оружием. Как полиция сказала, это произошло якобы из-за того, что ей не нравилось свое лицо», — делится с URA.RU источник. Сообщается, что такую информацию обсуждают на родительских собраниях в местных школах. Журналист информационного агентства URA.RU обратилась за комментарием в правоохранительные органы. В курганском управлении СУ СКР корреспонденту сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В УМВД по Курганской области на запрос журналиста пока не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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