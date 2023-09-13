13 сентября 2023

Военный похвастался массовым уничтожением техники ВСУ после смены тактики боев

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На авдеевском направлении идет массовое уничтожение техники НАТО (фото из архива) Фото:
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Российская армия массово уничтожает западную технику на авдеевском направлении. Это стало возможно благодаря смене тактики ведения боя, рассказал боец 1-й Славянской бригады с позывным «Водолаз».

«Вчера на авдеевском направлении уничтожили две 777-х (американская гаубица М777 — ред.). Раньше мы так не делали, а сейчас делаем — мы их подпускаем к себе ближе, а чем больше их зайдет, тем больше мы их и положим», — цитирует военнослужащего РИА Новости.

По данным бойца, на авдеевском направлении много наемников на технике НАТО. Именно они попадают под удары российской армии.

ВСУ с начала наступления понесли большие потери на минных полях. Инженеры и механики гибнут на авдеевском направлении, пытаясь спасти военную технику. После неудачной попытки наступления у поселка Первомайское (авдеевское направление) ВСУ бросили своих раненых солдат.

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Российская армия массово уничтожает западную технику на авдеевском направлении. Это стало возможно благодаря смене тактики ведения боя, рассказал боец 1-й Славянской бригады с позывным «Водолаз». «Вчера на авдеевском направлении уничтожили две 777-х (американская гаубица М777 — ред.). Раньше мы так не делали, а сейчас делаем — мы их подпускаем к себе ближе, а чем больше их зайдет, тем больше мы их и положим», — цитирует военнослужащего РИА Новости. По данным бойца, на авдеевском направлении много наемников на технике НАТО. Именно они попадают под удары российской армии. ВСУ с начала наступления понесли большие потери на минных полях. Инженеры и механики гибнут на авдеевском направлении, пытаясь спасти военную технику. После неудачной попытки наступления у поселка Первомайское (авдеевское направление) ВСУ бросили своих раненых солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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