Военный похвастался массовым уничтожением техники ВСУ после смены тактики боев

14 сентября 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

На авдеевском направлении идет массовое уничтожение техники НАТО (фото из архива) Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия массово уничтожает западную технику на авдеевском направлении. Это стало возможно благодаря смене тактики ведения боя, рассказал боец 1-й Славянской бригады с позывным «Водолаз». «Вчера на авдеевском направлении уничтожили две 777-х (американская гаубица М777 — ред.). Раньше мы так не делали, а сейчас делаем — мы их подпускаем к себе ближе, а чем больше их зайдет, тем больше мы их и положим», — цитирует военнослужащего РИА Новости. По данным бойца, на авдеевском направлении много наемников на технике НАТО. Именно они попадают под удары российской армии. ВСУ с начала наступления понесли большие потери на минных полях. Инженеры и механики гибнут на авдеевском направлении, пытаясь спасти военную технику. После неудачной попытки наступления у поселка Первомайское (авдеевское направление) ВСУ бросили своих раненых солдат.

Российская армия массово уничтожает западную технику на авдеевском направлении. Это стало возможно благодаря смене тактики ведения боя, рассказал боец 1-й Славянской бригады с позывным «Водолаз». «Вчера на авдеевском направлении уничтожили две 777-х (американская гаубица М777 — ред.). Раньше мы так не делали, а сейчас делаем — мы их подпускаем к себе ближе, а чем больше их зайдет, тем больше мы их и положим», — цитирует военнослужащего РИА Новости. По данным бойца, на авдеевском направлении много наемников на технике НАТО. Именно они попадают под удары российской армии. ВСУ с начала наступления понесли большие потери на минных полях. Инженеры и механики гибнут на авдеевском направлении, пытаясь спасти военную технику. После неудачной попытки наступления у поселка Первомайское (авдеевское направление) ВСУ бросили своих раненых солдат.