Российская армия массово уничтожает западную технику на авдеевском направлении. Это стало возможно благодаря смене тактики ведения боя, рассказал боец 1-й Славянской бригады с позывным «Водолаз».
«Вчера на авдеевском направлении уничтожили две 777-х (американская гаубица М777 — ред.). Раньше мы так не делали, а сейчас делаем — мы их подпускаем к себе ближе, а чем больше их зайдет, тем больше мы их и положим», — цитирует военнослужащего РИА Новости.
По данным бойца, на авдеевском направлении много наемников на технике НАТО. Именно они попадают под удары российской армии.
ВСУ с начала наступления понесли большие потери на минных полях. Инженеры и механики гибнут на авдеевском направлении, пытаясь спасти военную технику. После неудачной попытки наступления у поселка Первомайское (авдеевское направление) ВСУ бросили своих раненых солдат.
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