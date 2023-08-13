Разведчик «Ганс»: после провальной атаки в Первомайском ВСУ бросили раненых 13 августа 2023 в 08:38 Размер текста - 17 + Украинские солдаты всю ночь не могли выйти из-под российского обстрела около села Первомайское Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стали спасать раненых товарищей после попытки наступления у поселка Первомайское (авдеевское направление). Об этом рассказал разведчик-доброволец с позывным «Ганс». «На этой неделе ВСУ пятью группами по 10-12 человек атаковали передовые позиции поселка Первомайское. Утром за ними приехала машина эвакуации <…>. Машина в итоге быстро скрылась в обратном направлении, бросив раненых на месте обстрела», — передает РИА Новости слова «Ганса». Разведчик-доброволец отметил, что украинские военные всю ночь пытались выйти из-под огня российской артиллерии. «Ганс» рассказал, что подразделения армии России уничтожили дом, в котором хранились украинские снаряды. Также в нем прятались украинские силы. Украина несет большие потери в ходе контрнаступления. По данным российского генштаба, они достигли 21 тысячи на конец июля. Сложная ситуация на фронте вынуждает украинцев оставлять раненых на поле боя, отметил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стали спасать раненых товарищей после попытки наступления у поселка Первомайское (авдеевское направление). Об этом рассказал разведчик-доброволец с позывным «Ганс». «На этой неделе ВСУ пятью группами по 10-12 человек атаковали передовые позиции поселка Первомайское. Утром за ними приехала машина эвакуации <…>. Машина в итоге быстро скрылась в обратном направлении, бросив раненых на месте обстрела», — передает РИА Новости слова «Ганса». Разведчик-доброволец отметил, что украинские военные всю ночь пытались выйти из-под огня российской артиллерии. «Ганс» рассказал, что подразделения армии России уничтожили дом, в котором хранились украинские снаряды. Также в нем прятались украинские силы. Украина несет большие потери в ходе контрнаступления. По данным российского генштаба, они достигли 21 тысячи на конец июля. Сложная ситуация на фронте вынуждает украинцев оставлять раненых на поле боя, отметил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям