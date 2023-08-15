NYT: инженеры ВСУ гибнут на минных полях в попытках вернуть уничтоженную технику

15 августа 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Военный ВСУ рассказал, что шесть механиков из его подразделения погибли за несколько месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские инженеры и механики гибнут на минных полях, когда пытаются вернуть уничтоженную технику. Об этом сообщила американская газета The New York Times. «В отличие от военных медиков, которые ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы вывезти раненых, механики отваживаются выходить на поле боя, перемещаясь по минным полям и артиллерийскому огню, чтобы найти и отремонтировать сломанную или разбомбленную технику», — говорится в материале . Отмечается, что с начала наступления ВСУ понесли большие потери на минных полях. Один из заместителей командира батальона ВСУ рассказал, что шесть механиков из его подразделения погибли за последние несколько месяцев. Потери украинских солдат заставили командование ВСУ поменять тактику. Механики и инженеры предпринимают попытки вернуть разбитые западные машины, чтобы вернуть их в рабочее состояние. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за июль составили более 20 тысяч солдат, передает «Утро.ру». Разведчик-доброволец с позывным «Ганс» заявил, что бойцы ВСУ не стали спасать раненых солдат после попытки контрнаступления у поселка Первомайское (авдеевское направление).

Украинские инженеры и механики гибнут на минных полях, когда пытаются вернуть уничтоженную технику. Об этом сообщила американская газета The New York Times. «В отличие от военных медиков, которые ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы вывезти раненых, механики отваживаются выходить на поле боя, перемещаясь по минным полям и артиллерийскому огню, чтобы найти и отремонтировать сломанную или разбомбленную технику», — говорится в материале. Отмечается, что с начала наступления ВСУ понесли большие потери на минных полях. Один из заместителей командира батальона ВСУ рассказал, что шесть механиков из его подразделения погибли за последние несколько месяцев. Потери украинских солдат заставили командование ВСУ поменять тактику. Механики и инженеры предпринимают попытки вернуть разбитые западные машины, чтобы вернуть их в рабочее состояние. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за июль составили более 20 тысяч солдат, передает «Утро.ру». Разведчик-доброволец с позывным «Ганс» заявил, что бойцы ВСУ не стали спасать раненых солдат после попытки контрнаступления у поселка Первомайское (авдеевское направление).