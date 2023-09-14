Структура Газпромбанка решила выкупить сеть торговых центров «Мега»

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Работа торгового центра «Мега» после карантинных мер по Covid-19. Екатеринбург, торговый центр, тц, карантин, шопинг, магазин, екатеринбург , тц мега
В России 14 торговых центров «Мега» Фото:

Структура Газпромбанка планирует выкупить сеть торговых центров «Мега», принадлежащую шведской компании Ingka Centres. Об этом сообщили источники на рынке недвижимости.

«Структура Газпромбанка стала основным претендентом на покупку торговых центров „Мега“ у шведской Ingka Centres. Стороны уже могли достичь неких договоренностей», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В России 14 торговых центров «Мега». Они расположены в Москве, Подмосковье, Лениградской области и других регионах. Общая площадь торговых площадей 2,3 миллиона квадратных метров.

В июле шведская Ingka Centres продала штаб-квартиру в Москве. Ей также принадлежали магазины IKEA в России.

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Структура Газпромбанка планирует выкупить сеть торговых центров «Мега», принадлежащую шведской компании Ingka Centres. Об этом сообщили источники на рынке недвижимости. «Структура Газпромбанка стала основным претендентом на покупку торговых центров „Мега“ у шведской Ingka Centres. Стороны уже могли достичь неких договоренностей», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. В России 14 торговых центров «Мега». Они расположены в Москве, Подмосковье, Лениградской области и других регионах. Общая площадь торговых площадей 2,3 миллиона квадратных метров. В июле шведская Ingka Centres продала штаб-квартиру в Москве. Ей также принадлежали магазины IKEA в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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