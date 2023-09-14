Структура Газпромбанка решила выкупить сеть торговых центров «Мега»

Структура Газпромбанка планирует выкупить сеть торговых центров «Мега», принадлежащую шведской компании Ingka Centres. Об этом сообщили источники на рынке недвижимости.
«Структура Газпромбанка стала основным претендентом на покупку торговых центров „Мега“ у шведской Ingka Centres. Стороны уже могли достичь неких договоренностей», — пишет «
В России 14 торговых центров «Мега». Они расположены в Москве, Подмосковье, Лениградской области и других регионах. Общая площадь торговых площадей 2,3 миллиона квадратных метров.
В июле шведская Ingka Centres продала штаб-квартиру в Москве. Ей также принадлежали магазины IKEA в России.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.