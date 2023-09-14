Структура Газпромбанка решила выкупить сеть торговых центров «Мега»

14 сентября 2023 в 06:17 Размер текста - 17 +

В России 14 торговых центров «Мега» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Структура Газпромбанка планирует выкупить сеть торговых центров «Мега», принадлежащую шведской компании Ingka Centres. Об этом сообщили источники на рынке недвижимости. «Структура Газпромбанка стала основным претендентом на покупку торговых центров „Мега“ у шведской Ingka Centres. Стороны уже могли достичь неких договоренностей», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на источники. В России 14 торговых центров «Мега». Они расположены в Москве, Подмосковье, Лениградской области и других регионах. Общая площадь торговых площадей 2,3 миллиона квадратных метров. В июле шведская Ingka Centres продала штаб-квартиру в Москве. Ей также принадлежали магазины IKEA в России.

Структура Газпромбанка планирует выкупить сеть торговых центров «Мега», принадлежащую шведской компании Ingka Centres. Об этом сообщили источники на рынке недвижимости. «Структура Газпромбанка стала основным претендентом на покупку торговых центров „Мега“ у шведской Ingka Centres. Стороны уже могли достичь неких договоренностей», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. В России 14 торговых центров «Мега». Они расположены в Москве, Подмосковье, Лениградской области и других регионах. Общая площадь торговых площадей 2,3 миллиона квадратных метров. В июле шведская Ingka Centres продала штаб-квартиру в Москве. Ей также принадлежали магазины IKEA в России.