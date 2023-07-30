Владелец IKEA и «Мега» продал штаб-квартиру в РФ

Шведская компания, которой принадлежит сеть магазинов IKEA и торговые центры «Мега» продала штаб-квартиру в России. Об этом сообщают «Ведомости».
«Шведская Ingka Centres, которой принадлежат сеть магазинов мебели и товаров для дома ИКЕА и торгово-развлекательные центры „Мега“, продала офисный комплекс „Химки бизнес-парк“, расположенный на ул. Ленинградской в Химках», — пишут «Ведомости». Там отмечают, что 21 июня новым владельцем всех долей в компании ООО «Химки бизнес-парк» стала фирма «КЛС-Химки».
Ранее президент РФ Владимир Путин отреагировал на уход иностранных брендов с территории страны и пожелал им «всего доброго». По его словам, некоторые мировые бренды уходят с российского рынка и несут убытки.
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