В США спрогнозировали, что будет на Украине в октябре

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ завершат контрнаступление в октябре
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Армия Украины будет вынуждена завершить контрнаступление в октябре из-за непогоды, заявил Ларри Джонсон
Армия Украины будет вынуждена завершить контрнаступление в октябре из-за непогоды, заявил Ларри Джонсон Фото:
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Контрнаступление Украины закончится в октябре из-за смены погоды. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

«Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится. Но у России по-прежнему будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией», — заявил Ларри Джонсон в интервью youtube-каналу Stephen Gardner. Он отметил, что Украина не может поддерживать свою армию. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления потеряли 77 тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Украина потеряла 71,5 тысячи человек и 543 танка за время контрнаступления. Он также отметил, что украинская операция, которая началась 4 июня, не принесла Киеву существенных успехов.

Большие потери в ВСУ признавал и президент Украины Владимир Зеленский, передает RT. Он также отмечал, что Киев не сможет добиться своих целей во время контрнаступления.

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Контрнаступление Украины закончится в октябре из-за смены погоды. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. «Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится. Но у России по-прежнему будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией», — заявил Ларри Джонсон в интервью youtube-каналу Stephen Gardner. Он отметил, что Украина не может поддерживать свою армию. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления потеряли 77 тысяч человек. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Украина потеряла 71,5 тысячи человек и 543 танка за время контрнаступления. Он также отметил, что украинская операция, которая началась 4 июня, не принесла Киеву существенных успехов. Большие потери в ВСУ признавал и президент Украины Владимир Зеленский, передает RT. Он также отмечал, что Киев не сможет добиться своих целей во время контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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