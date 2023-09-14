В США спрогнозировали, что будет на Украине в октябре

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ завершат контрнаступление в октябре

14 сентября 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Армия Украины будет вынуждена завершить контрнаступление в октябре из-за непогоды, заявил Ларри Джонсон Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Украины закончится в октябре из-за смены погоды. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. «Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится. Но у России по-прежнему будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией», — заявил Ларри Джонсон в интервью youtube-каналу Stephen Gardner. Он отметил, что Украина не может поддерживать свою армию. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления потеряли 77 тысяч человек. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Украина потеряла 71,5 тысячи человек и 543 танка за время контрнаступления. Он также отметил, что украинская операция, которая началась 4 июня, не принесла Киеву существенных успехов. Большие потери в ВСУ признавал и президент Украины Владимир Зеленский, передает RT. Он также отмечал, что Киев не сможет добиться своих целей во время контрнаступления.

Контрнаступление Украины закончится в октябре из-за смены погоды. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. «Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится. Но у России по-прежнему будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией», — заявил Ларри Джонсон в интервью youtube-каналу Stephen Gardner. Он отметил, что Украина не может поддерживать свою армию. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления потеряли 77 тысяч человек. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Украина потеряла 71,5 тысячи человек и 543 танка за время контрнаступления. Он также отметил, что украинская операция, которая началась 4 июня, не принесла Киеву существенных успехов. Большие потери в ВСУ признавал и президент Украины Владимир Зеленский, передает RT. Он также отмечал, что Киев не сможет добиться своих целей во время контрнаступления.