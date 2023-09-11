Зеленский признался, что не верит в счастливый конец контрнаступления 11 сентября 2023 в 14:52 Размер текста - 17 + Украина потеряла много людей, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не ожидает счастливого конца контрнаступления. Об этом сообщает телеканал CNN. «Счастливого конца у контрнаступления не будет», — заявил Зеленский в эфире телеканала. Он добавил, что происходящее не является сценарием для фильма со счастливым концом. Украина потеряла много людей, заключил украинский президент. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ВСУ не планируют останавливать контрнаступление зимой. Боевые действия будут продолжаться вне зависимости от холода, сырости и грязи, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Наступление продолжается безуспешно уже четвертый месяц. Оборонительная доктрина России, основанная на использовании большого количества мин на фронте, ошеломила украинское командование и сорвала их планы, передает «Утро.ру». Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не ожидает счастливого конца контрнаступления. Об этом сообщает телеканал CNN. «Счастливого конца у контрнаступления не будет», — заявил Зеленский в эфире телеканала. Он добавил, что происходящее не является сценарием для фильма со счастливым концом. Украина потеряла много людей, заключил украинский президент. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ВСУ не планируют останавливать контрнаступление зимой. Боевые действия будут продолжаться вне зависимости от холода, сырости и грязи, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Наступление продолжается безуспешно уже четвертый месяц. Оборонительная доктрина России, основанная на использовании большого количества мин на фронте, ошеломила украинское командование и сорвала их планы, передает «Утро.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям