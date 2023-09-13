Безрукий чемпион мира по паратхэквондо открывает в Перми школу боевых искусств

14 сентября 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Тренировки обещаются жесткие (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Многократный чемпион мира и Европы по паратхэквондо Владислав Кричфалуший объявил о наборе в свою школу боевых искусств в Перми. Тренировать спортсмен, оставшийся в детстве без рук, готов взрослых мужчин и женщин. Занятия он обещает жесткие. «Набираю группу для занятий боевыми искусствами. Элементы тхэквондо, цигун, развивающие упражнения для тела и жесткие — для укрепления психики. Это будут тренировки для мужчин и женщин с нуля. Поставлю технику ударов ногами и руками, а позднее плавно подойдем к спаррингам. Тренировки 18+, так что будет горячо», — сообщил Кричфалуший в соцсетях. Владислав Кричфалуший — уроженец Березников. Он мастер спорта международного класса по тхэквондо, семикратный чемпион мира и Европы. Владислав Кричфалуший потерял обе руки, когда ему было четыре года, из-за сильного удара током. Боевыми искусствами он занимается с 12 лет.

Многократный чемпион мира и Европы по паратхэквондо Владислав Кричфалуший объявил о наборе в свою школу боевых искусств в Перми. Тренировать спортсмен, оставшийся в детстве без рук, готов взрослых мужчин и женщин. Занятия он обещает жесткие. «Набираю группу для занятий боевыми искусствами. Элементы тхэквондо, цигун, развивающие упражнения для тела и жесткие — для укрепления психики. Это будут тренировки для мужчин и женщин с нуля. Поставлю технику ударов ногами и руками, а позднее плавно подойдем к спаррингам. Тренировки 18+, так что будет горячо», — сообщил Кричфалуший в соцсетях. Владислав Кричфалуший — уроженец Березников. Он мастер спорта международного класса по тхэквондо, семикратный чемпион мира и Европы. Владислав Кричфалуший потерял обе руки, когда ему было четыре года, из-за сильного удара током. Боевыми искусствами он занимается с 12 лет.