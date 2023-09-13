13 сентября 2023

Безрукий чемпион мира по паратхэквондо открывает в Перми школу боевых искусств

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Церемония открытия ЧМ по тхэквондо. Челябинск., тхэквондо
Тренировки обещаются жесткие (архивное фото) Фото:

Многократный чемпион мира и Европы по паратхэквондо Владислав Кричфалуший объявил о наборе в свою школу боевых искусств в Перми. Тренировать спортсмен, оставшийся в детстве без рук, готов взрослых мужчин и женщин. Занятия он обещает жесткие.

«Набираю группу для занятий боевыми искусствами. Элементы тхэквондо, цигун, развивающие упражнения для тела и жесткие — для укрепления психики. Это будут тренировки для мужчин и женщин с нуля. Поставлю технику ударов ногами и руками, а позднее плавно подойдем к спаррингам. Тренировки 18+, так что будет горячо», — сообщил Кричфалуший в соцсетях.

Владислав Кричфалуший — уроженец Березников. Он мастер спорта международного класса по тхэквондо, семикратный чемпион мира и Европы. Владислав Кричфалуший потерял обе руки, когда ему было четыре года, из-за сильного удара током. Боевыми искусствами он занимается с 12 лет.

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Многократный чемпион мира и Европы по паратхэквондо Владислав Кричфалуший объявил о наборе в свою школу боевых искусств в Перми. Тренировать спортсмен, оставшийся в детстве без рук, готов взрослых мужчин и женщин. Занятия он обещает жесткие. «Набираю группу для занятий боевыми искусствами. Элементы тхэквондо, цигун, развивающие упражнения для тела и жесткие — для укрепления психики. Это будут тренировки для мужчин и женщин с нуля. Поставлю технику ударов ногами и руками, а позднее плавно подойдем к спаррингам. Тренировки 18+, так что будет горячо», — сообщил Кричфалуший в соцсетях. Владислав Кричфалуший — уроженец Березников. Он мастер спорта международного класса по тхэквондо, семикратный чемпион мира и Европы. Владислав Кричфалуший потерял обе руки, когда ему было четыре года, из-за сильного удара током. Боевыми искусствами он занимается с 12 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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