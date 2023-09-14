Главного киллера России приговорили к пожизненному сроку

Суд в Ростове приговорил главаря банды киллеров Гагиева к пожизненному сроку

14 сентября 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Аслан Гагиев приговорен к пожизненному заключению, сообщили в СК России Фото: Илья Московец © URA.RU Главарь одной из крупнейшей в России группировок наемных убийц Аслан Гагиев по прозвищу Джако приговорен к пожизненному заключению. Такое решение вынес Южный окружной военный суд, который находится в Ростове-на-Дону. «Приговором суда Гагиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — передает Следственный комитет России в своем telegram-канале . Гагиев находился в международном розыске с 2014 года за многочисленные убийства. СК сообщает, что в 2004 году Гагиев создал в России преступное сообщество, в него вступили минимум 50 человек. За время существования группировки киллеры убили 60 человек, часть из них — сотрудники правоохранительных органов, уточняет Пятый канал.

Главарь одной из крупнейшей в России группировок наемных убийц Аслан Гагиев по прозвищу Джако приговорен к пожизненному заключению. Такое решение вынес Южный окружной военный суд, который находится в Ростове-на-Дону. «Приговором суда Гагиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — передает Следственный комитет России в своем telegram-канале. Гагиев находился в международном розыске с 2014 года за многочисленные убийства. СК сообщает, что в 2004 году Гагиев создал в России преступное сообщество, в него вступили минимум 50 человек. За время существования группировки киллеры убили 60 человек, часть из них — сотрудники правоохранительных органов, уточняет Пятый канал.