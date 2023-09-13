В Тюменской области под колесами поезда погибла женщина

Машинист попытался предотвратить инцидент, применив экстренное торможение
В Тюменской области пенсионерку насмерть сбил грузовой поезд. Об этом сообщили в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры. Женщина переходила пути на запрещающий сигнал.
«14 сентября 2023 года на 2136 км 6 пикет перегона Утяшево — Тюмень Свердловской железной дороги грузовым поездом №1353 смертельно травмирована женщина 1944 года рождения. Она переходила пути на запрещающий световой и звуковой сигнал», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Машинист попытался предотвратить инцидент, применив экстренное торможение. Однако ему это сделать не удалось. На место происшествия выехал Тюменский транспортный прокурор.
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