13 сентября 2023

В Тюменской области под колесами поезда погибла женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Машинист попытался предотвратить инцидент, применив экстренное торможение Фото:

В Тюменской области пенсионерку насмерть сбил грузовой поезд. Об этом сообщили в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры. Женщина переходила пути на запрещающий сигнал.

«14 сентября 2023 года на 2136 км 6 пикет перегона Утяшево — Тюмень Свердловской железной дороги грузовым поездом №1353 смертельно травмирована женщина 1944 года рождения. Она переходила пути на запрещающий световой и звуковой сигнал», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Машинист попытался предотвратить инцидент, применив экстренное торможение. Однако ему это сделать не удалось. На место происшествия выехал Тюменский транспортный прокурор.

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В Тюменской области пенсионерку насмерть сбил грузовой поезд. Об этом сообщили в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры. Женщина переходила пути на запрещающий сигнал. «14 сентября 2023 года на 2136 км 6 пикет перегона Утяшево — Тюмень Свердловской железной дороги грузовым поездом №1353 смертельно травмирована женщина 1944 года рождения. Она переходила пути на запрещающий световой и звуковой сигнал», — сообщили в пресс-службе ведомства. Машинист попытался предотвратить инцидент, применив экстренное торможение. Однако ему это сделать не удалось. На место происшествия выехал Тюменский транспортный прокурор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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